Von Sebastian Lerche

Rot. "Ich habe das in Mühlhausen erlebt: Der Obst- und Gemüsestand war weg und keine drei Wochen später war der Markt am Ende." Simon Beckhaus aus Mühlhausen, der Käse und andere Alpenspezialitäten anbietet, hat ernste Zweifel am Fortbestand des Roter Wochenmarkts. Zumal St. Leon-Rots Gemeinderat jüngst mehrheitlich eine Verlagerung auf den Dorfplatz