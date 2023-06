St. Leon-Rot. (seb) Seit den Pfingstferien war das St. Leon-Roter Hallenbad "Badespaß" für die breite Öffentlichkeit geschlossen. Jetzt kann es auch von Schulen oder Vereinen wie der DLRG St. Leon mit ihrem Schwimmtraining nicht mehr genutzt werden.

Das bestätigte Bianca Mader, Leiterin des Eigenbetriebs der Gemeinde, zu dem das Hallenbad und der St. Leoner See gehören, im Gespräch mit der RNZ.

Als Grund gab sie Personalmangel an. Wie in der Vergangenheit schon öfter festgestellt wurde, sind Fachkräfte schwer zu finden, gerade jene mit Qualifikationen für den Einsatz in Hallenbädern. Leider seien zudem einige Mitarbeitende erkrankt, so Mader.

Da jetzt, bei diesem schönen, heißen Wetter, der See stark frequentiert wird, das Hallenbad wiederum weniger, konzentrierte der Betrieb sich auf den See und schloss das Hallenbad zunächst für die Öffentlichkeit.

Jetzt aber können auch die Schwimmkurse und Trainings im Bad nicht mehr beaufsichtigt werden. "See und Bad gleichzeitig zu betreiben, geht nicht", so Bianca Mader.

Eine Mitteilung der DLRG St. Leon hat die RNZ erreicht, dass das Schwimmtraining bereits ab Donnerstag nicht mehr stattfinden kann. Der Verein gibt an: "Ein Ausweichen an den St. Leoner See ist nicht möglich, da das Gewässer zu unübersichtlich ist und sich dort in der Regel sehr viele Badegäste aufhalten." Erst nach den Sommerferien, im September, werden die DLRG-Kurse voraussichtlich wieder möglich sein.