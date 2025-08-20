Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Heftigen Angriffen" sah sich die St. Leon-Roter Verwaltung in der letzten Gemeinderatssitzung ausgesetzt, die Bürgermeister Alexander Eger aus verschiedenen Gründen als "ein bisschen unfair" empfand.

Zur angespannten Haushaltslage hatte sich eingangs der Sitzung ein Bürger zu Wort gemeldet: Er wolle insbesondere die Kämmerei,