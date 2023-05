Von Maria Stumpf

St. Leon-Rot. Unkomplizierte Unterstützung aus einer Hand, keine feste Terminabsprache, einfach kommen und fragen, was man wissen will: So heißt das Motto des neuen Angebots der Berufsberatung Heidelberg für junge Menschen. Das Besondere: Man begegnet sich in einer Beratungsstunde da, wo Jugendliche leichter anzutreffen sind. Das können Rathäuser in der jeweiligen Heimatgemeinde sein, oder eben auch das Jugendzentrum "Jam" in St. Leon-Rot.

David Seemann ist in einem Team der Heidelberger Agentur für Arbeit Berufsberater für Jugendliche und junge Erwachsene. Die Behörde hat auch Dienststellen in Wiesloch, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim. "Aber dieses Pilotprojekt in den Kommunen jetzt ist eine super Idee", meint Seemann. Insgesamt seien 18 Gemeinden der Region an dem Projekt beteiligt.

Das Ziel: Mögliche Hemmschwellen senken, den Zugang für Angebote leichter machen. "Es soll keiner am Übergang von der Schule in Ausbildung, Beruf oder Studium verloren gehen, nur weil er sich nicht traut, nach Hilfe zu fragen", erklärt der 38-Jährige, der auch in St. Leon-Rot lebt. "Ich nehme gerne jede Chance wahr, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen."

Er ist damit vor Ort Ansprechpartner für unterschiedlichste Angelegenheiten rund um Schulabschluss, Ausbildung und Berufswahl. Das Team der Agentur sei seit 2019 verstärkt an allen Schulen im Rhein-Neckar-Kreis aktiv und biete dort schon vielfältige Beratungsangebote an. Dieses Angebot werde nun erweitert, um besonders auch Nichtschülerinnen und Nichtschüler in ihrer jeweiligen Gemeinde noch besser erreichen zu können. "Die jungen Leute können Eltern mitbringen, Freunde oder auch allein kommen", betont Seemann. Auch Jugendliche, die nach dem Schulabschluss noch keine Lehrstelle fanden, andere Pläne im Kopf haben oder auch erstmal nur ratlos sind, wohin es gehen soll, unterstütze er bei der Suche nach einem Weg in die Zukunft. "Und je ungezwungener die Atmosphäre und ,normaler’ dabei die Umgebung, umso besser", sagt er.

Anne Back, Kinder- und Jugendreferentin der Gemeinde im Jugendzentrum, freut sich über die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und über den Start des ...