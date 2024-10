Von Alfred Kamuf

Rot. Eine starke Resonanz fand das Stück, mit dem das Amateurtheater "Scheinwerfer ’87" in Rot in die Theatersaison startete: Zwei Eigengewächse des Vereins, Oliver Bayer als Schauspieler und Marc Edinger als Regisseur, präsentierten in Kooperation mit dem Physikertheater Karlsruhe die Uraufführung eines Stückes von Wolfgang Sréter: "Meine Väter". Für das