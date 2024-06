Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Jetzt stehen die Zeichen tatsächlich wieder auf Grün: Nach zweieinhalb Monaten Ausnahmezustand geht es an der Bundesstraße 3 (B 3) in der Ortsmitte zurück zur gewohnten Verkehrsregelung. Die Ampelanlage auf Höhe des OEG-Bahnhofs ist wieder vollumfänglich in Betrieb, wie Kreissprecherin Silke Hartmann am Montag auf RNZ-Nachfrage bestätigte.