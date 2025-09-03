Mittwoch, 03. September 2025

Plus Spechbach

Bürgermeister und Gemeinderätin streiten vor Gericht

Der Rathauschef und Verwaltungsmitarbeiter verklagen Petra Reinmuth auf Unterlassung von Äußerungen. Es steht er Inhalt des Protokolls im Fokus.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
Petra Reinmuth und Werner Braun. Fotos: Barth

Spechbach/Heidelberg. (cm) Dass sich ein Bürgermeister und eine Gemeinderätin vor Gericht treffen, kommt nicht häufig vor. Genau dazu kommt es jedoch nun vor dem Heidelberger Landgericht. Spechbachs Bürgermeister Werner Braun sowie zwei leitende Verwaltungsmitarbeiter klagen nämlich auf Unterlassung.

Sie fordern von Gemeinderätin Petra Reinmuth (Bündnis Zukunft Spechbach), dass sie

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
