Spechbach. (cm) Die Bürgermeister der Region sind auf den Hund gekommen. Neben Patricia Rebmann in Eppelheim, Tobias Dangel in Wilhelmsfeld, Matthias Frick in Schönau, Maik Brandt in Meckesheim und David Faulhaber in Dossenheim gehört nun auch Werner Braun in Spechbach zu den Hundehaltern.

In der mit 1700 Einwohnern kleinsten selbstständigen Gemeinde der Region geht es derzeit ohnehin