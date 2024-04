Region Heidelberg. (luw) Jetzt ist der Frühling endgültig nicht mehr aufzuhalten: Sonne und Temperaturen um die 25 Grad sagen die Meteorologen für dieses Wochenende voraus. Dazu passt das bunte Veranstaltungsprogramm, das sich am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, rund um Heidelberg bietet:

Dossenheim

> "Knallbonbon" heißt das Angebot der evangelischen Jugend, das am Samstag von 10 bis 12 Uhr im Augustinusheim stattfindet. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren begrüßen gemeinsam den Frühling, basteln und spielen. Anmeldung per E-Mail an info@evangelischejugend.org erbeten.

> Der erste Arbeitseinsatz dieses Jahres auf der Ruine Schauenburg steht am Samstag ab 9 Uhr an. Dazu lädt die Arbeitsgemeinschaft Schauenburg ein, Treffpunkt ist die Burgruine.

> Zu einer Wanderung auf der Windkraft-Potenzialfläche im Wald lädt die Bürgerinitiative Gegenwind Schriesheim am Samstag ein. Die etwa zweistündige Waldbegehung soll teilweise auf dem historischen Grenzweg zwischen Dossenheim und Schriesheim entlang führen. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Wanderparkplatz an der Kreuzung von Hauptweg und Dossenheimerweg. Eine Einkehr ist in der Höhengaststätte "Weißer Stein" geplant.

> Blütenwegfest wird am Sonntag auf dem Blütenweg zwischen Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim gefeiert. Der Verein Blühende Bergstraße und die Gemeinde laden zu vielfältigen Angeboten entlang des Wegs in malerischer Natur ein. Es gibt zahlreiche Mitmach- und Kinderangebote, darunter ein Stand zum Basteln, Rätsel und eine Hüpfburg.

An weiteren Ständen wird über verschiedene Themen wie "Klimawandel – Auswirkungen auf unseren Wald", naturnahe Gärten und Amphibien informiert. Zudem gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Geöffnet sind die Stände von 11 bis 17 Uhr.

Leimen

> Das Repaircafé öffnet am Samstag um 14 Uhr im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen. Hier wird versucht, kaputten Dingen wieder Leben einzuhauchen.

> Zur Blütenwanderung lädt der Turnverein Germania St. Ilgen am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Aegidiushalle. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Lützelsachsen, von wo aus es auf verschiedenen Wegen nach Weinheim geht, wo der Schlosspark und der Hermannshof besucht werden. Interessierte können sich per E-Mail an afrath-weisser@t-online.de anmelden oder einfach vorbeikommen.

> Ein Wortgottesdienst der katholischen Kirchengemeinde St. Peter mit dem Titel "Glaube – die Begegnung mit dem Auferstandenen" findet am Sonntag im Edith-Stein-Haus statt. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Mauer

> Der Reparatur-Treff der Gemeinde findet am Samstag im Gebäude der Kinderkrippe Rappelkiste in der Kirchenstraße 28 statt. Wer zwischen 10 und 13 Uhr mit einem kaputten Gegenstand vorbeikommen möchte, wird um Anmeldung unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00 oder per E-Mail an rathaus@gemeinde-mauer.de gebeten.

> Die Führungen "Vom Menschen der Urzeit" gehen am Sonntag in die neue Saison. Fortan bis 27. Oktober lädt der Verein Homo heidelbergensis von Mauer jeden Sonntag um 14 Uhr zur Führung ein, die am Vereins- und Informationszentrum in der Bahnhofstraße 4 beginnt und am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und die Sandgrube Grafenrain führt. Diese erste Führung am Sonntag wird von Sylvia Knörr geleitet.

Meckesheim

> Zu einer Baumpflanzaktion lädt die Gemeindeverwaltung am Samstag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Bereich neben dem Schützenhaus; Autofahrer werden gebeten, beim Kleintierzuchtverein zu parken. Spaten werden bereitgestellt, Interessierte dürfen beim Pflanzen der Bäume helfen.

> Ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr Mönchzell wird am Sonntag offiziell übergeben. Die Übergabe des Mannschaftstransportwagens (MTW) findet im Beisein einer Delegation der US-amerikanischen Partnerstadt Harrison ab 13.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Mönchzell statt.

Neckargemünd

> Der Sommertagszug in Dilsberg findet am Sonntag statt. Die Aufstellung erfolgt im historischen Ambiente des Burghofs um 13.30 Uhr. Los marschieren die Gruppen unter Begleitung des Musikvereins um 14 Uhr. Dieser verköstigt mit Kaffee und Kuchen am Ziel in der Tuchbleichenhalle die Teilnehmer und Zuschauer.

Neckarsteinach

> Zum Taizé-Abendgebet lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag ein. Dieses beginnt um 19 Uhr in der katholischen Kirche; es handelt sich um den letzten Termin vor der Sommerpause.

Nußloch

> "I hann den Titel vergässa" lautet der Titel des schwäbischen Solokabaretts, mit dem Eberhard Sorg am Samstag im Gemeindehaus Sancta Maria auftritt. Auf Einladung der katholischen Seelsorgeeinheit sorgt er als einer der ersten Co-Autoren von "Hannes und der Bürgermeister" ab 19.30 Uhr für Unterhaltung.

Einlass ist bereits ab 19 Uhr, Karten gibt es bei allen Pfarrämtern der Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen sowie an der Abendkasse. Die Hälfte des Ticketerlöses kommt der katholischen Jugendarbeit in Nußloch zugute.

> Ein Motorrad- und Quad-Slalomtraining bietet der Motorsportclub (MSC) am Sonntag auf seinem Clubgelände an. Interessierte können auf der Strecke in der Rudolf-Harbig-Straße 1 von 11 bis 16 Uhr trainieren. Voraussetzungen sind eine gültige Fahrerlaubnis, gültiger Tüv für das jeweilige Fahrzeug sowie das Tragen von Schutzkleidung. Weitere Informationen im Internet unter www.motorradslalom.de

> Einen musikalischen Jugendnachmittag veranstalten die Musikvereine Nußloch und Sandhausen gemeinsam am Sonntag im Feuerwehrhaus. Die jungen Musiker beider Vereine gestalten den Nachmittag ab 15 Uhr musikalisch, dazu gibt’s Kaffee und Kuchen.

> Eine botanische Führung zu den Frühblühern des Gemeindewaldes gibt es am Sonntag auf Einladung der Waldvision. Pflanzenkundler Markus Schrade führt von 10 bis 12 Uhr durch den Wald; da die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt ist, müssen sich Interessierte unter Angabe der Personenzahl und Namen per E-Mail an info@waldvision-nussloch.de anmelden; die Teilnahme wird bestätigt, sofern noch Plätze frei sind.

Sandhausen

> Zum Hardt-Großtauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring gemeinsam mit dem "Heidelberg Coin and Stamp Club" am Samstag ein. Zwischen 9 und 15 Uhr können in der Turn- und Festhalle bei freiem Eintritt alle Interessierten vorbeikommen und sich mit dem Tausch von Ansichtskarten, Briefmarken, sonstigen postalischen Belegen und Münzen beschäftigen. Angekündigt wird auch ein mobiler Beratungsdienst.

> Eine Kundgebung unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" findet am Sonntag auf Einladung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz auf dem Festplatz statt (vgl. S. 6). Ab 14 Uhr reden unter anderem der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg, der Landtagsabgeordnete Norbert Knopf (Grüne) und die Eberbacher Stadträtin Büsra Isik (SPD).

Schönau

> Das Museum Hühnerfautei ist ab Sonntag wieder wöchentlich geöffnet. Die vom Verein Alt-Schönau getragene Einrichtung öffnet fortan sonntags von 14.30 bis 17 Uhr; weitere Informationen im Internet unter www.alt-schoenau.de

Wilhelmsfeld

> Sommertagszug ist am Sonntag angesagt: Selbstgebastelte, bunte Stecken oder geschmückte Fahrzeuge mitbringen sollen die Kinder und alle weiteren Teilnehmer. Die Gemeinde ist Veranstalterin und bittet um 13.45 Uhr zur Aufstellung am Parkplatz Ecke Kohlhofweg/Angelhofweg. Ab 14 Uhr verläuft der Zug über Angelhofweg, Alte Römerstraße und "Am Hirschwald" und endet auf dem Parkplatz des Schützenhauses. Hier bewirtet das Restaurant Talblick.