Mittwoch, 13. August 2025

Plus Skurriles, Witz und Musik

Klappstuhllesung in Dielheim – Ein Sommerabend voller Geschichten

Im Rathausinnenhof Dielheim bot das Theater im Bahnhof bei der "Klappstuhllesung 2025" humorvolle, spannende und nachdenkliche Geschichten unter freiem Himmel.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 7 Sekunden
Zu viert unterhielten sie das Publikum im Rathausinnenhof: Gudrun Göhler, Gillian Herrmann, Hanne Weinmann und Manfred Maier lasen Geschichten und ernteten Gelächter. Am Keyboard begleitete Martin Ritz die Lesung. Foto: mfi

Von Melanie Fischer

Dielheim. 30 Grad, laue Abendluft, und aus allen Seitengassen schlenderten Menschen am vergangenen Freitagabend in Richtung Dielheimer Rathaus, den Klappstuhl unter Arm. Was war da los?

Die "Klappstuhllesung 2025" des Theaters im Bahnhof verwandelte den Rathausinnenhof in ein kleines Sommerfest für Literaturfreunde, die mit skurrilen

