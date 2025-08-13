Klappstuhllesung in Dielheim – Ein Sommerabend voller Geschichten
Im Rathausinnenhof Dielheim bot das Theater im Bahnhof bei der "Klappstuhllesung 2025" humorvolle, spannende und nachdenkliche Geschichten unter freiem Himmel.
Von Melanie Fischer
Dielheim. 30 Grad, laue Abendluft, und aus allen Seitengassen schlenderten Menschen am vergangenen Freitagabend in Richtung Dielheimer Rathaus, den Klappstuhl unter Arm. Was war da los?
Die "Klappstuhllesung 2025" des Theaters im Bahnhof verwandelte den Rathausinnenhof in ein kleines Sommerfest für Literaturfreunde, die mit skurrilen
