Eppelheim. (fhs) Am kommenden Sonntag findet die Bürgermeisterwahl der 15.200-Einwohner-Stadt Eppelheim statt. 11.365 Bürger sind wahlberechtigt. Allen sechs zur Wahl Antretenden – fünf Männern und einer Frau – hat die RNZ neun Fragen gestellt.

In der vom Eppelheimer Gemeindewahlausschuss festgestellten Reihenfolge treten zur Wahl an – und stehen in dieser Reihung so auch auf dem Stimmzettel – Matthias Kutsch, Dietmar Fischer, Alexander Hahn, Dennis Wiedemann, Awais Buttar und Hilde Stolz.

Wenn einem die Antwort eines Kandidaten gefällt, notieren sie sich einen Daumen nach oben, falls nicht einen Daumen nach unten. Die Summe aus Zustimmungen und Ablehnungen ergeben den persönlichen Favoriten.

Matthias Kutsch

Matthias Kutsch (41) ist Geschäftsführer eines Familienunternehmens. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Mich fasziniert, Kommunalpolitik konkret gestalten, Verantwortung übernehmen und Eppelheim gemeinsam mit Gemeinderat, Verwaltung und der sehr engagierten Bürgerschaft voranbringen zu können.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Ich kann gut zuhören, lösungsorientiert denken und erfolgreich umsetzen. Dank meines Alters (41) habe ich die Möglichkeit, Eppelheim auch mittel- und langfristig (zwei Amtszeiten) voranzubringen.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als erstes im Amt angehen werden?

"Potenziale erkennen. Chancen nutzen. Gemeinsam anpacken. Für Eppelheim." So heißt mein ganz konkretes 100-Tage-Programm, das auf www.matthiaskutsch.de und an meinem Infostand erhältlich ist.

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Durch mehr Sauberkeit und Grün. Ich werde Müllecken schnell beseitigen und mit Blumenkübeln und der Pflanzung von klimaresilienten Bäumen (unter anderem im Stadtpark) mehr Lebensqualität für alle schaffen.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter Wild-Halle?

Ich bin gespannt auf die Ideen der "Dialogischen Bürgerbeteiligung" zur Gestaltung des Areals um die neue Hans-Peter-Wild-Halle und werde den Prozess als Bürgermeister eng und konstruktiv begleiten.

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Mehr Transparenz durch drei konkrete Maßnahmen: offizieller Social-Media-Account der Stadt und regelmäßige Bürgersprechstunden einführen sowie die Live-Übertragung der Gemeinderatssitzungen prüfen.

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich für welches Projekt zuerst?

Ich werde in der Stadtverwaltung einen Koordinator für Fördermittelmanagement einführen, damit wir alle möglichen Zuschussprogramme frühzeitig kennen und uns darauf erfolgreich bewerben können.

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Klar ist: die finanzielle Lage ist ernst! Umso wichtiger ist mein großes Netzwerk auf allen Ebenen, mit dem ich für eine auskömmliche Finanzierung unserer kommunalen Aufgaben kämpfen werde.

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Ja, das habe ich vor. Ich finde es wichtig, die Stadt mit Bürgeraugen zu sehen.

Dietmar Fischer

Dietmar Fischer (58) ist Geschäftsführer eines Zahnimplantate-Unternehmens. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Leidenschaft für den Beruf. Menschen verbinden. Handeln und Lösungen aktiv umsetzen, Spaß und Freude miteinander zu arbeiten und Menschen zu begeistern. Von Mensch zu Mensch zum Wohle aller.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Ich bringe Fachkompetenz und Erfahrung in Betriebswirtschaft, Verwaltung und Mitarbeiterführung von 280 Menschen mit. Als Vereinssprecher engagierte ich mich stark und erzielte sichtbare Ergebnisse.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als erstes im Amt angehen werden?

Eine Strategie vorgeben. Eine Unternehmenskultur leben. Ein leistungsstarkes Team formen. Eine solide Finanzgrundlage schaffen. Handeln und nicht nur reden. Informieren & Menschen einbinden.

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Anpacken und mithelfen. Begeisterung für unser Eppelheim wecken. Motiviertem Bauhof Verantwortung geben. Das Ehrenamt und Vereine sichtbar unterstützen. Bei Klima- und Naturschutz Resultate ausweisen.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter Wild-Halle?

Tolle Basis, aktive Menschen mit ihren Ideen einbinden – gemeinsam klare Strukturen schaffen und handeln. Ein innovatives, modernes und digitales Schulzentrum und grünen Campus für die Zukunft gestalten.

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Transparenz und Informationssatzung für verbindliche Homepage-Infos zu allen Themen. Bürgerbeteiligungen, Info-Veranstaltungen, Gespräche. Miteinander handeln und zielführend arbeiten. Offene Türen für Alle.

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich für welches Projekt zuerst?

Landes- und Bundesprogramme wie Stadtsanierung, KFW-Programme, Ausgleichsstock Projekten zuordnen und passgenau abrufen. Bezahlbarer Wohnraum mit Mitteln der L-Bank und Landsiedlung BW bauen.

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Eppelheim löst seine kommunalen Aufgaben vor Ort gemeinsam. Finanzierungen mit hohen Förderungen und kreativer Projektumsetzung sichern Eppelheims Zukunft. Selbstverantwortung wahrnehmen.

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Wir ziehen nach erfolgreicher Wahl in unser Haus in Eppelheim.

Alexander Hahn

Alexander Hahn (43) unterrichtet als Lehrer an einem Gymnasium. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Meine Leidenschaft ist es, im Miteinander zukunftsfähige Lösungen zu schaffen. Als Bürgermeister habe ich die Möglichkeit, Ideengeber, Moderator und Brückenbauer zu sein und Eppelheim so voranzubringen.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Ich bin authentisch, unabhängig, habe mich intensiv in die Themen eingearbeitet, verspreche nur das, was ich einhalten kann, bin offen für neue Wege im Miteinander und prüfe alle Optionen.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als erstes im Amt angehen werden?

Priorität bezahlbares Wohnen, Bürgersprechstunden, Umsetzung Verkehrs-/Stadtentwicklungskonzept (Aufwertung der Innenstadt), Bürgerbeteiligung Rhein-Neckar-Hallen-Areal, Gemeinsam Eppelheim begrünen.

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Die Anregungen der Bürger aus meiner bereits durchgeführten Aktion "Meine beste Idee" und die Erfahrungen aus der geplanten Aktion "Stolz auf Eppelheim" werden umgesetzt.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter-Wild-Halle?

Das liegt mir als Begründer eines Bürgerentscheids sehr am Herzen. Die Beteiligten werden transparent ausgewählt, die direkt Betroffenen eingebunden und die Ergebnisse schnell umgesetzt.

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Neben den direkten Kontakten durch mich werden alle Alters- und Gesellschaftsgruppen barrierefrei durch unterschiedliche mediale Kanäle bedient (unter anderem Überarbeitung der Homepage der Stadt).

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich für welches Projekt zuerst?

Fördermittel für bezahlbaren Wohnraum, für Kindergärten und Schulen, für die Aufwertung der Innenstadt, für Klimaschutz und die Sanierung von städtischen Gebäuden, für Wirtschaftsförderung.

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Ich bemühe mich um höhere Zuschüsse. Die Ansiedlung neuer Betriebe stellt die Finanzen auf eine gesunde Basis. Der Konsens im Rat, stets einen soliden Haushalt zu verabschieden, muss bestehen bleiben.

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Wir sind schon auf der Suche nach einem passenden Häuschen in Eppelheim.

Dennis Wiedemann

Dennis Wiedemann (44) arbeitet im Organisationsamt der Stadtverwaltung Heidelberg. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Dass ich die Stadt aktiv gestalten und Verantwortung fürs Gemeinwohl übernehmen kann. Es bietet mir vielfältige Aufgaben, die Möglichkeit, zu verändern, und direkten Kontakt zu den Bürgern.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Weil ich hier tief verwurzelt bin – mein ganzes Leben hier verbracht habe. Mit Fachwissen aus der öffentlichen Verwaltung, das ich direkt hier im Rathaus erlernt habe, brenne ich für meine Stadt.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als Erstes im Amt angehen werden?

Ich berufe eine Personalversammlung ein, um die Mitarbeitenden persönlich kennenzulernen. Direkter Austausch, Aufgreifen ihrer Anliegen und Fördern eines offenen Dialogs ermöglicht erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Indem die Kräfte des Bauhofs die Grünanlagen, Kübel und Wohlfühlorte wieder zu neuem Leben erwecken und diese fleißig pflegen.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter Wild-Halle?

Ich finde sie sehr gut. Ich schreibe Bürgerbeteiligung ganz groß. Ich werde ein Bürgermeister sein, der das in den verschiedensten Formaten nutzen wird – Gemeinsam für Eppelheim!

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Zuerst wird die Homepage der Stadt überarbeitet. Sie ist nicht gerade bedienerfreundlich. Ich stehe für transparentes Handeln. Daher werde ich die Bevölkerung immer über alle Schritte rechtzeitig informieren.

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich. Für welches Projekt zuerst?

Ich werde bei JEDEM Projekt eine Förderung bzw. Bezuschussung prüfen und wenn möglich beantragen. Hierzu wird es unter mir als BGM eine zentrale Stelle geben, die sich dieser Anträge annehmen wird.

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Ich werde die Eppelheimer Bürger auf Kostensteigerungen vorbereiten, indem ich Transparenz schaffe, frühzeitig informiere und gemeinsam Lösungen entwickle, um Belastungen gerecht zu verteilen.

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Ja, ich ziehe her, da ich hier tief verwurzelt bin und für Eppelheims Zukunft arbeiten möchte.

Awais Buttar

Awais Buttar (41) Ist Inhaber einer Gartenbaufirma und Rap-Musiker. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Ich möchte was bewegen, was andere Bürgermeister nicht erreicht haben. Ich will einen Generationswechsel, was für die Jugend tun. Die vielen anderen Punkte stehen in meinem Programm im Internet.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Eben. Weil ich das kann.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als Erstes im Amt angehen werden?

Investoren anlocken, Gewerbesteuer runter, Mietzuschüsse, Bürgerbeteiligung, Jugendförderung, Seniorenbeirat, Frauentaxi, Senken der Kriminalität. Erneuern/Verbessern der Spielplätze, Stadtverschönerung ...

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Stadtverschönerung durch Projekte mit Schulen, Künstlern und Jugendlichen.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter Wild-Halle?

Ich bin für mehr Bürgerbeteiligung. Und Schulen wie Kitas gehören modernisiert, ausgebaut und verbessert, ebenso mehr Spielplätze und allgemein das Stadtbild.

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Ich will eine digitale Übertragung von Gemeinderatssitzungen, mehr Kommunikation ermöglichen, einen offiziellen Social-Media-Kanal für Informationen und Austausch.

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich, für welches Projekt zuerst?

Ich habe Investoren aus dem Nahen Osten. Wenn ich gewinne, kommen da Gelder.

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Ich würde eher an die Infrastruktur und Großprojekte rangehen, denn an Schulen und Bildung darf man auf keinem Fall sparen. Unsere Kinder sind wichtig, sie sind unsere Zukunft!

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Ich komm’ auf jeden Fall nach Eppelheim zurück.

Hilde Stolz

Hildegard Stolz (63) ist selbstständige EDV-Beraterin in Heidelberg. Foto: Alex

Was fasziniert Sie am Amt des Bürgermeisters?

Eppelheim hat eine gute Größe, man kann hier viel bewirken. Meine Grundsätze "Machen lassen" und "Jeder Mensch ist gleich viel wert" passen zu den Strukturen und anstehenden Aufgaben in Eppelheim.

Warum sollten die Eppelheimer Sie wählen?

Meine Lebenserfahrung, Engagement und klare Haltung. Ich stelle mich gern neuen Aufgaben und habe mich oft schnell tief in verschiedenste Sachgebiete eingearbeitet. Kooperation ist mein zweiter Vorname.

Welches sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie als Erstes im Amt angehen werden?

Das Eppelheimer Haushaltsziel: "Über allem: Klimaschutz" entspricht genau meiner Position. Schnell wirksame, günstige und akzeptierte Maßnahmen müssen priorisiert und zügig umgesetzt werden.

Wie lässt sich die Stadt Eppelheim ohne finanziellen Aufwand ganz schnell aufhübschen?

Durch Engagement der Bürger*innen. "Machen lassen", mit sachlicher und fachlicher Unterstützung des Rathauses. Kreativ finanzieren: z.B. auch "Mikrokredite" aus der Bürgerschaft und Genossenschaftsmodelle.

Wie beurteilen Sie die angelaufene "Dialogische Bürgerbeteiligung" zum Gestalten des Umfelds bei Schulzentrum und Hans-Peter Wild-Halle?

Dieses Vorgehen war oft erfolgreich. Es ist aber sorgfältig darauf zu achten, dass eine wirkliche "Beteiligung" erfolgt und nicht nur ein "informiert werden". Online-Formate wie zum Beispiel "Abstimmungen" ergänzen.

Was tun Sie für eine bessere Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung?

Vor allem: "Wert darauf legen" und die Zuständigen motivieren! Online kann mehr passieren, zum Beispiel in mehr Sprachen. Analoge Methoden müssen bleiben, besonders mit Blick auf ältere Mitbürger*innen.

Um welche Zuschussprogramme bemühen Sie sich, für welches Projekt zuerst?

Das Rathaus soll Programme aller Ebenen kennen, Anträge stellen, priorisierte Maßnahmen umsetzen. Sanierungsstau auflösen, "Haus der Begegnung"/entsprechende Jugendeinrichtung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien, …

Worauf werden Sie Eppelheims Bürger vorbereiten müssen, sobald die Kosten der "Zeitenwende" für hinreichende Verteidigungsfähigkeit und Infrastruktursanierung auf Bundesebene auf die Städte und Gemeinden durchschlagen?

Bürger legen verstärkt selbst Hand an, bringen sich auf ganz unterschiedliche kreative Weise ein! Reichere werden intensiv um Sponsoring gebeten. News der letzten Tage lassen auf neues Geld für die Kommunen hoffen.

Ziehen Sie im Fall Ihrer Wahl nach Eppelheim? Und warum (nicht)?

Ich bin in 20 Minuten da. Falls sich eine bessere Alternative bietet, warum nicht?

