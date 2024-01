Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Oberbürgermeister René Pöltl wird bei der Oberbürgermeister-Wahl im September nicht mehr kandidieren. Das teilte der 57-Jährige am Freitagabend während des Neujahrsempfangs der Stadt mit. Der parteilose Pöltl war vor 18 Jahren nach Schwetzingen gekommen, zunächst als Erster Bürgermeister, dann 16 Jahre als Oberbürgermeister. Eine dritte Amtszeit strebe er nicht mehr an, weil er selbst einen Wechsel nach 16 Jahren "richtig und gut" findet. Daneben will er sein "Privatleben wieder zurückgewinnen", das in dieser Zeit nicht möglich gewesen sei. "Die Arbeit als Oberbürgermeister ist sehr auf Kosten meiner Familie und viele meiner privaten Interessen gegangen." Der Abschied falle ihm allerdings "alles andere als leicht."

Erhebliche Investitionen in die Infrastruktur der Stadt wie die Umgestaltung des Schlossplatzes, Sanierung der Schulen, das Ausbauprogramm der Kindergärten kennzeichneten sein Amt in dieser Zeit. Die Finanzen stünden gut da, lobte er. 2024 werde man einen fast ausgeglichenen Haushalt und Ersparnisse von 30 Millionen Euro haben.

Politische Ämter strebe er nach seinem Ausstieg Ende Oktober nicht an. Er könne sich allerdings eine rechtswissenschaftliche Tätigkeit vorstellen, sagte der promovierte Jurist, der in Heidelberg Leiter des Ordnungsamtes war, bevor er in seiner Heimatstadt antrat.