St.-Leon-Rot/Mühlhausen. (bms) Die Welt ist nicht immer eingerichtet für Menschen, deren Motorik oder kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind und deshalb Unterstützung brauchen. Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf haben eventuell Anspruch auf eine Schulbegleitung, um gleichberechtigt Bildungsangebote wahrnehmen zu können. Doch viele Eltern sind verzweifelt: Sie finden keine.

Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter gehören längst zum Alltag an inklusiven Schulen und der Bedarf steigt. Zuständig sind nicht die Schulen, sondern die kommunalen Ebenen in Sozial- oder Jugendämtern je nach Art der Behinderung. In der Praxis ist es so, dass die Eltern selbstständig einen anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe suchen, der ihnen dann qualifizierte Schulbegleitungen vermittelt.

Die Kosten für die Schulbegleitung übernehmen dann – nach fachlicher Prüfung der Eignung – die Ämter. Die Anforderungen und Aufgaben sind individuell verschieden. Eine klare Regelung für die Qualifizierung gibt es wohl nicht. Eine "pädagogische Fachkraft" soll es aber sein. Und genau das gibt der Arbeitsmarkt zurzeit nicht her – die Träger suchen Personal.

Finden die Eltern keine Fachkraft, werden Kinder mitunter sogar von der Schule ausgeschlossen. "Das ist so trotz Schulpflicht", ärgert sich Sandra Barth. Ihr Sohn ist zwölf Jahre alt, geht in die 6. Klasse der Kraichgauschule in Mühlhausen und hat das Asperger Syndrom, eine autistische Erkrankung. Ein Schulbesuch ohne Schulbegleitung sei nicht möglich, sagt die Mutter. Seit Jahren kämpfe sich ihre Familie durch einen Ämterdschungel, von einer kurzfristigen Lösung zur nächsten – mit wechselnden Schulbegleitungen. "Das ist auch für das Kind nicht gut", sagt sie.

Seit drei Wochen sei der Sohn jetzt aber ganz zu Hause, weil keine Schulbegleitung mehr zu finden sei. "Ich habe der Schule angeboten, die Begleitung für eine Überbrückungszeit zu übernehmen. Das wurde abgelehnt, weil es rechtlich nicht möglich sei." Sandra Barth bezeichnet dieses Verhalten als "wenig flexibel".

Ihren Job als Ergotherapeutin habe sie inzwischen an den Nagel gehängt. Jetzt unterrichtet sie ihren Sohn in Deutsch, Englisch und Mathematik im heimischen Wohnzimmer und hofft, bald wieder eine Schulbegleitung zu finden. "Ich bin keine Lehrerin und der Junge soll doch auch das soziale Umfeld der Schule haben. Es ist zum Verzweifeln", sagt die Frau. "Teilhabe" sei das jedenfalls nicht.

Ganz so folgenschwer ist die Situation bei Familie Sandrini – bislang – nicht. Die elfjährige Ciara aus Hockenheim geht in die 5. Klasse am Löwenrot Gymnasium in St. Leon-Rot. Das Mädchen leidet unter Zerebralparese, einer spastischen Lähmung. Ciara saß jahrelang im Rollstuhl. Nach vielen Heilbehandlungen, Rehabilitationen und einer besonderen Operation in den USA im Jahr 2020 – finanziert auch durch eine öffentliche, groß angelegte Spendenkampagne – hat das Mädchen inzwischen laufen gelernt und kann sich auf kurzen Strecken alleine fortbewegen.

Aber sie braucht noch immer eine helfende Hand im Schulalltag. Sie hatte bisher Glück: Seit der Grundschule ist eine feste Person als Schulbegleitung an ihrer Seite. Allerdings wechselte Ciara nun an eine Ganztagsschule und die Schulbegleiterstelle soll geteilt werden. Die Sandrinis suchen eine zweite Person für zwei Arbeitstage in der Woche. "Ciara ist ein ganz normales Kind, das einfach nur dazugehören will", betont ihre Mutter Anja Sandrini. "Aber wie soll das gehen, wenn wir keine Schulbegleitung finden?" Die Familie hat inzwischen eine eigene Webseite entworfen: "Gesucht: Pädagogische Fachkraft für Schulbegleitung", Zeitpunkt der Stellenbesetzung: Ab sofort."

Info: Wer helfen möchte, kann sich mit Familie Sandrini in Verbindung setzen unter www.letsgetciarawalking.com oder per E-Mail an Familie Barth: barth-ergotherapie@web.de