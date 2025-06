Neckargemünd/Eppelheim. (cm) Stehen die "Schuh Mann"-Filialen in der Region vor dem Aus? Der Einzelhändler "Schuh Graf" mit Hauptsitz in Fellbach bei Stuttgart – zu diesem gehören die Ketten "Schuh Mann" und "Quick Schuh" – hat einen Insolvenzantrag gestellt. Dies geht aus einer Mitteilung der auf Sanierung und Restrukturierung spezialisierten Kanzlei Pluta her

vor. Mit einem