Schriesheim. (hö) Das Straßenfest dauert offiziell drei Tage – von Samstag, 2. September, bis einschließlich Montag, 4. September – auch wenn der Samstag als Haupttag gilt. Aber solch ein Fest bringt auch immer Sperrungen mit sich. Diese sind:

> Vom Freitag, 1. September, bis Montag, 4. September, sind die Heidelberger Straße zwischen der Talstraße und der Bahnhofstraße sowie die Kirchstraße zwischen der Heidelberger Straße und der Friedrichstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Oberstadt, Rosengasse und Lutherischen Kirchgasse ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

> Vom Samstag, 2. September, bis Sonntag, 3. September, werden die Friedrichstraße zwischen der Talstraße und der Bahnhofstraße, die Bahnhofstraße zwischen der Friedrichstraße und der Heidelberger Straße, die Oberstadt, die Lutherische Kirchgasse, die Entengasse und die Herrengasse für den Verkehr gesperrt.

> Vom Samstag, 2. September, 6 Uhr, bis Montag, 4. September, 9 Uhr, ist die Talstraße zwischen der Bismarckstraße und der Weinheimer Straße gesperrt. Es besteht eine innerörtliche Umleitung über die Bismarckstraße, Zentgrafenstraße und Weinheimer Straße. Aufgrund der bereits bestehenden Sperrung der Talstraße wird die Bushaltestelle "Rathaus Schriesheim" während des Sperrungszeitraums nicht angefahren.

Für Busse in Fahrtrichtung Altenbach/Ursenbach/Wilhelmsfeld ist eine Ersatzhaltestelle in der Weinheimer Straße auf Höhe der Kreuzung Talstraße/Gaulsbrücke eingerichtet. Für Busse in Fahrtrichtung Bahnhof ist eine Ersatzhaltestelle in der Zentgrafenstraße (Höhe Hausnummer 28) eingerichtet.

> Vom heutigen Donnerstag, 31. August, 18 Uhr, bis Dienstag, 5. September, ist der Bürgermeister-Rufer-Platz (Unterer Hof der Strahlenberger Grundschule) für Fahrzeuge gesperrt.

> Bereits seit letztem Freitag, 25. August, bis zum Freitag, 8. September, ist das Festplatzgelände östlich der Bismarckstraße in der Zeit gesperrt.