Der Pendlerparkplatz direkt an der B 3 – im Vordergrund die „Römersäule“ – war schon seit Jahren der Wunschstandort des ASB für eine Rettungswache. Nun könnte es endlich so weit sein, wenn der Gemeinderat am Mittwoch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließt. Foto: Kreutzer