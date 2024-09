Von Filip Bubenheimer

Schriesheim. Das Geschäft "Kreativer Schnickschnack" in der Römerstraße war für Robin und Sabrina Grimmer am Samstagvormittag der Ausgangspunkt für eine Runde durch die Innenstadt. Bei Prosecco und Orangensaft standen die Grimmers vor dem Laden in der Sonne; neben ihnen ruhte Tochter Mia im Kinderwagen.

"Wir haben schon etwas Neues entdeckt",