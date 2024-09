Schriesheim. (hö) Am Petersberg, dem vor 30 Jahren angelegten Buckel am Rathaus, wurde in der vorletzten Woche gelesen – wie stets von den Frank-Brüdern Georg und Wolfgang sowie Karl-Heinz Schulz. Doch wie Schulz berichtet, war "die Ausbeute in diesem Jahr geringer, denn der Vandalismus machte auch hier nicht halt".

Es wurden einige Trauben abgerissen und auf den Boden geworfen. Am Ende waren es gut 90 Kilo. Daraus soll wahrscheinlich ein Secco werden, den Georg Bielig produziert.

Vielleicht wird der auf dem nächsten Straßenfest wieder für einen guten Zweck verkauft – wie der Petersberg-Schnaps vor zwei Jahren.