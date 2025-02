Schriesheim/Weinheim. (hö) Das weiß nicht jeder Stadtrat, geschweige denn jeder Bürger: Die Kommunen sind verpflichtet, Fundtiere entgegenzunehmen. Da sie in der Regel diese nicht unterbringen können, werden die an ein Tierheim weitergegeben.

So ist es auch in Schriesheim: Das Rathaus zahlt seit 2005 eine jährliche Pauschale ans Weinheimer Tierheim (bis 2014 auch an das in Heidelberg),