Schriesheim. (hö) Georg Bielig wüsste gerne, warum an der B3 in Richtung Dossenheim direkt an den Leitplanken Absperrgitter aufgestellt worden sind. Diese erstrecken sich über etliche hundert Meter direkt an den Leitplanken.

Die Antwort auf die RNZ-Anfrage kommt aus dem Landratsamt: Dabei handelt es sich um eine Schutzmaßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Der Kreis will mit diesem "Zaun" eine Ausbreitung der Krankheit verhindern. Am Montag wurde bei einem in Laudenbach erlegten Frischling ASP nachgewiesen – der zweite Fall bisher im Rhein-Neckar-Kreis.

In der letzten Woche waren die Pläne des Landratsamtes, einen neuen Schutzzaun durch große Teile des Schriesheimer Waldes zu ziehen, seitens der Jäger auf starke Kritik gestoßen. Auch Bieligs Jagdrevier würde von diesem neuen Zaun geteilt werden.