Von Max Rieser

Schriesheim-Ursenbach. Was in Altenbach endlich auch einen Anfang nimmt, ist in Ursenbach schon zu einem guten Ende gekommen. Am Dienstagnachmittag wurde nach zweijähriger Bauzeit der neue Spielplatz am Gemeinschaftshaus eingeweiht. Die Freude darüber war nicht nur bei den rund 15 Kindern deutlich zu spüren, auch den Erwachsenen aus dem Ortschaftsrat, den