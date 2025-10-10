Freitag, 10. Oktober 2025

Kindergarten-Gebühren steigen stark an

Der Gemeinderat beschließt eine Anhebung um 15,3 Prozent. Die Altenbacher Eltern und Stadträte geben ihren Widerstand dagegen auf.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Der Kindergarten „Kunterbunt“ in der Mannheimer Straße. Archiv-Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Seit Anfang des Monats gelten neue Kindergartengebühren, die im Schnitt über 15 Prozent höher ausfallen. Das beschloss der Gemeinderat, sozusagen "kurz vor knapp", auf seiner letzten Sitzung. Und zwar einstimmig. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es aus Altenbach dagegen Widerstände gegeben hatte.

Erstens hatte sich der

