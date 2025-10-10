Von Micha Hörnle

Schriesheim. Seit Anfang des Monats gelten neue Kindergartengebühren, die im Schnitt über 15 Prozent höher ausfallen. Das beschloss der Gemeinderat, sozusagen "kurz vor knapp", auf seiner letzten Sitzung. Und zwar einstimmig. Das ist deswegen bemerkenswert, weil es aus Altenbach dagegen Widerstände gegeben hatte.

Erstens hatte sich der