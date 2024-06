Schriesheim. (hö) Am kommenden Montag, 17. Juni, wird in der Nacht – zwischen 20 und 5 Uhr – wieder der Branichtunnel gesperrt. Seit Sommer wird in der Schmalen Seite gearbeitet, und so muss man bis Freitag, 21. Juni, 5 Uhr, wieder die "große Schleife" über Großsachsen fahren, wenn man in den Odenwald will. Die Umleitung ist ab dem Autobahnzubringer ausgeschildert. Der Verkehr aus

