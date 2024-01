Von Micha Hörnle

Schriesheim. Kindergärten, Schulen, Gerätehäuser und Rathaus: Die Liste, was in der Stadt alles zu sanieren oder gar neu zu bauen wäre, ist lang. Seit dem 20. Dezember weiß die Kommunalpolitik offiziell, was bei der Feuerwehr gemacht werden muss, denn da wurde der lange erwartete Bedarfsplan vorgestellt: Zwei der drei ihrer Gebäude, in der Kernstadt und