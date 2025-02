Schriesheim-Altenbach. (vkn) Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Männergesangverein (MGV) Liederkranz Altenbach 1863 in diesen närrischen Tagen zum zweiten Mal zur Faschingsparty und Hüttengaudi. Trotz der Bundestagswahl am Tag danach kann der Liederkranz für die große Faschingsparty am Samstag, 22. Februar, die Mehrzweckhalle in Altenbach nutzen. Einlass zur Party ist ab 18.31 Uhr.

300 Eintrittskarten sind im Verkauf. Der Vorverkauf hat begonnen. Für das musikalische Programm hat der MGV in diesem Jahr den in der Region gut bekannten DJ Minimi verpflichtet. Besonders freuten sich die Sänger des MGV Altenbach über das Entgegenkommen der Stadtverwaltung, "dass wir trotz der Bundestagswahl am nächsten Tag die Halle reservieren konnten", so Stefan Wilhelm, der Erste Vorsitzende des Altenbacher Liederkranzes. "Glücklicherweise hatten wir dieses Mal mehr Zeit", erinnerte sich Wilhelm an die kurze Vorbereitungsphase im vergangenen Jahr. Diese Party sei eine der wenigen noch verbliebenen Faschingsveranstaltungen an der Bergstraße, so Wilhelm.

Der MGV hofft deshalb wieder auf viele Gäste mit dieser Kombination aus Fasching, Verkleidung, Ski-Party und einem abwechslungsreichen musikalischen Programm. "Die Busverbindung von Altenbach nach Schriesheim verkehrt an diesem Tag stündlich bis 1:39 Uhr", freute sich der Zweite Vorsitzende Melvin Leibinger über eine verlängerte Fahrzeit.

Für das passende Ski-Ambiente bei der Dekoration der Hüttengaudi sorgt auch heuer wieder die originale Bergbahn-Gondel der Faschingsparty 2024. Zum Auftakt heizt die Guggenmusik "Basselschorra 1990" mit flotten Klängen das Publikum in der Halle ein. Die "Basselschorra" aus dem Bruchsaler Stadtteil Büchenau bereichern mit ihren Auftritten bereits seit vielen Jahren schon bei den früheren Liederkranz-Prunksitzungen das Faschingsprogramm.

Mit der erstmals im vergangenen Jahr veranstalteten Faschingsparty wurden viele Gäste der mittleren Jahrgänge und jünger erreicht. "Wir haben natürlich festgestellt, dass wir damit nicht dasselbe Publikum wie mit den Prunksitzungen ansprechen", sagte Wilhelm. Die Veranstaltung biete aber allen etwas.

Musikalisch setzen die Veranstalter auf das abwechslungsreiche Programm von DJ Minimi. "Es wird keine Stehparty", schmunzelte Wilhelm. Die Halle ist bis auf einen Bereich mit Tischen und Sitzgelegenheiten nicht bestuhlt. Bei der Verköstigung der Gäste gibt es deftige Kost auf die Hand – wie Fleischkäse oder Würstchen mit Brötchen. "Auch die Fischbrötchen gehen gut", scherzte Leibinger. "Wir hoffen auf viele Helfer. Die Veranstaltung ist wichtig für unsere Finanzen", fügte er hinzu.

Karten sind zu zehn Euro im Vorverkauf in Altenbach bei Blumen-"PeLe" und im Kiosk Tison, in Schriesheim bei Utes Bücherstube sowie jedem Sänger erhältlich. Außerdem bleiben einige Karten als Kontingent für die Abendkasse, die dann aber zwölf Euro kosten.