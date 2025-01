Von Micha Hörnle

Schriesheim. Natürlich wird Hannah Mieger-Höfer ab und an darauf angesprochen, dass sie die Schwiegertochter von Alt-Bürgermeister Hansjörg Höfer ist. Doch die 29-Jährige geht ganz gelassen damit um: "Das ist ja erst mal ein superschönes Kompliment für Hansjörg." Aber sie will "nicht in jemandes Fußstapfen treten, sondern ich will meine eigenen setzen".