Von Micha Hörnle

Schriesheim. Das größte Projekt des Sportvereins (SVS) in den letzten 15 Jahren, der neue Kunstrasenplatz, ist fast fertig: Wenn alles gut geht, wäre er nächste Woche so weit – aber allerspätestens zum Trainingsbeginn der Jugend Ende des Monats. Am 3. Oktober soll der Platz offiziell eingeweiht werden.

In den letzten zwölf Monaten hatten die