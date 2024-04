Von Edda Nieber

Schriesheim. "Ich weiß gar nicht, wie Nicht-Gläubige mit Schicksalsschlägen umgehen", überlegte Helga Gaber. Die 84-Jährige hat Höhen und Tiefen erlebt, aber ihr Gottvertrauen hat sie in all den Jahren nie verloren. Daran ließ sie am Dienstag den Frauentreff teilhaben, als sie über ihr Leben berichtete. In einem großen Stuhlkreis hatten sich die 25 Zuhörer