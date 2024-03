Von Micha Hörnle

Schriesheim. Es lag schon ein bisschen in der Luft, aber am Mittwochabend machte es die Firma Netcom-BW in der Gemeinderatssitzung offiziell: Sie will nur in Altenbach Glasfaser verlegen (und so für schnelles Internet sorgen), aber nicht in der Kernstadt.

Der Grund: Nur in Altenbach hatten deutlich mehr als die erforderlichen 40 Prozent aller