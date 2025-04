Von Micha Hörnle

Schriesheim. Noch kann man es nicht ganz glauben, dass das Waldschwimmbad in acht Tagen, am 1. Mai, in die neue Saison starten soll. Denn es gleicht noch in Teilen einer Baustelle, auf der einige Firmen, vor allem aber die beiden Bademeister Heike Baumann und Patrick Hübner, zugange sind. Ein großes Stück vorankommen will der Bad-Betreiberverein IEWS am