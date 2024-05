Schriesheim. (hö) Kurz nach dem Start landete am Dienstag ein Drachenflieger unsanft in einem Baum. Da er sich in rund zehn Metern Höhe ohne Hilfe nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnte, wurden um 16.50 Uhr die Schriesheimer und Dossenheimer Feuerwehren mit der gemeinsamen Absturzsicherungsgruppe – insgesamt 20 Personen und sechs Fahrzeuge – in den Oberen Ölbergweg unterhalb des Drachenfliegerstartplatzes gerufen.

Zunächst versuchte man, den Piloten mit der Drehleiter zu retten, doch war der Bewuchs zu stark. Da der Drachenflieger seine Reepschnur dabei hatte, entschied man sich, ihn mit doppelter Sicherung durch die Absturzsicherungsgruppe abzuseilen. Eine Stunde nach der Alarmierung hatte der Pilot wieder festen Boden unter den Füßen. Nach einer kurzen Kontrolle durch den Rettungsdienst bestätigte sich, dass der Mann unverletzt geblieben war.