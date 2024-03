Schriesheim-Altenbach. (max) Mal eben in den Supermarkt gehen, um die Einkäufe zu erledigen. Was für die meisten Menschen völlig unproblematisch und meist fußläufig möglich ist, kann in Altenbach zur Herausforderung werden. Darum hatte die Grüne Liste in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zum wiederholten Mal nachgefragt, was sich nahversorgungstechnisch im Ortsteil tut.

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote