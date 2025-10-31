Schriesheim. (hö) Durch den Brand im "Deutschen Hof" hat dessen ehemaliger Pächter Andreas Holzmann erst einmal fast alles verloren: Er kann nicht mehr zurück in die alte Wohnung, sondern trägt nur das am Leibe, was man ihm im Krankenhaus gegeben hat. Geld hatte er nach seiner Rettung auch nicht mitgenommen.

Und so ist er nun auf Unterstützung, auch des Rathauses, angewiesen.