"Deutscher Hof"-Bewohner verlor bei Großbrand fast alles

Nach dem verheerenden Feuer steht Familie Holzmann vor dem Nichts. Eine Online-Spendenaktion soll helfen, Kleidung, Möbel und ein neues Zuhause zu finanzieren.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 37 Sekunden
Foto: PR-Video

Schriesheim. (hö) Durch den Brand im "Deutschen Hof" hat dessen ehemaliger Pächter Andreas Holzmann erst einmal fast alles verloren: Er kann nicht mehr zurück in die alte Wohnung, sondern trägt nur das am Leibe, was man ihm im Krankenhaus gegeben hat. Geld hatte er nach seiner Rettung auch nicht mitgenommen.

Und so ist er nun auf Unterstützung, auch des Rathauses, angewiesen.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
