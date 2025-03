Von Micha Hörnle

Schriesheim. Welche Folgen hat die Todesfahrt in Mannheim am Rosenmontag für den Mathaisemarkt? Direkt nach der Tat gab es erste interne Gespräche im Rathaus und am Dienstag eine große Runde mit den Einsatzkräften: Demnach reicht das Sicherheitskonzept für das Fest aus. Die wichtigste Botschaft ist: Der Mathaisemarkt mit all seinen Veranstaltungen wird