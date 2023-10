Das Kompressorenhaus wird abgerissen

Von Micha Hörnle

Schriesheim. So kann man sich irren: Am Mittwoch hatte die RNZ noch orakelt, im Gemeinderat gäbe es wahrscheinlich eine Mehrheit für den Erhalt des Kompressorenhauses – weil das die Stadt günstiger käme als ein Abriss. Und dann würde eine "Arbeitsgruppe" aus Ehrenamtlichen – wenn auch mit einer Finanzspritze der Stadt – an die Sicherung des Gebäudes gehen.