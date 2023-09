Schriesheim. (pol/make) Wie wir berichteten, ist am Montagnachmittag um 17.10 Uhr ein Reisebus auf mehrere Findlinge vor einer Hotelzufahrt in der Talstraße aufgefahren.

Die Polizei gab am Dienstag nun weitere Infos bekannt. Der Fahrer des Busses habe ersten Ermittlungen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, als er in der abschüssigen Zufahrt stand und fuhr so ungebremst auf die Steine auf.

Durch die Wucht des Aufpralls kam der Bus auf den Steinen zum Stehen und ragte mit der Fahrzeugfront in die Luft.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Abschleppunternehmen musste den Bus letztlich bergen. Hierzu wurde die Talstraße einseitig in Richtung Altenbach gesperrt. Der Verkehr wurde für diese Zeit durch eine Polizeistreife geregelt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt.

Update: Dienstag, 5. September 2023, 12.17 Uhr

Reisebus fuhr in Hecke

Schriesheim. (pri) Am Montagabend ereignete sich in Schriesheim ein spektakulärer Unfall. Ein Reisebus fuhr in der Talstraße unmittelbar vor dem Hotel Schneid und der Branichtunnel-Einfahrt in eine Hecke und auf einen Findling. Dadurch blieb der Bus stecken.

Der Busfahrer erklärte, dass er den Rückwärtsgang eingelegt hatte, als der Bus unerwartet nach vorne fuhr.

Ort des Geschehens

Glücklicherweise wurden keine der 25 Fahrgäste verletzt. Nun steht die Bergung des Busses an, und Informationen zum Sachschaden sind noch nicht verfügbar.