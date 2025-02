Schriesheim. (hö) Die Tendenz der Europawahl hat sich in den Stadtteilen wiederholt: Die AfD schneidet extrem stark ab: In Ursenbach kam sie auf 30,9 Prozent bei den Zweitstimmen (CDU: 34,6 Prozent), in Altenbach auf 25,0 Prozent (CDU: 30,4 Prozent). Das ist noch mal eine Zunahme gegenüber der Europawahl vom Juni (Altenbach: 20,2 Prozent, Ursenbach: 26 Prozent).

