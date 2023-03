Schriesheim-Altenbach. (hö) Anita Weber, die seit über einem halben Jahr ohne Festnetz ist, nachdem im Abtsweg ein Bagger das Kabel beschädigt hatte , erhält Unterstützung. Nun schaltete sich auch Fadime Tuncer ein – und schrieb an die Telekom: "Als zuständige Wahlkreisabgeordnete des Landtages von Baden-Württemberg und Gemeinderätin der Grünen Liste Schriesheim möchte ich Sie auffordern, Ihren bisherigen Ankündigungen und Versprechungen endlich Taten folgen zu lassen. Frau Weber hat selbstverständlich nicht nur einen Anspruch auf die vertraglich vereinbarten Leistungen, sondern ist zudem auf ihr Telefon schlicht angewiesen. Die Qualität des zur Verfügung gestellten Handyanschlusses erreicht nicht die Qualität des Festnetzanschlusses, was insbesondere bei einer 82-jährigen Dame von besonderer Bedeutung ist."

In dem am Freitag abgefassten Schreiben nennt Tuncer den Sachverhalt "skandalös" und bittet das Unternehmen "mit Nachdruck, sich endlich dieses Missstandes anzunehmen und ihn zu beheben". Gegenüber der RNZ sagte sie: "Es kann nicht sein, dass ein so großes und auf seinen Ruf bedachtes Unternehmen eine 82-jährige Dame so schmählich hängen lässt. Wie alle anderen Anwohner im Abtsweg zuvor auch, muss sie ihren Festnetzanschluss schnellstmöglich wieder nutzen können."

Tuncer kann deswegen Weber so gut verstehen, weil sie Ähnliches durchgemacht hat – auch mit der Telekom. Als sie Anfang 2017 in ihre neue Wohnung innerhalb Schriesheims umgezogen war, hatte sie acht Monate lang kein Internet. Die Telekom schaffte es einfach nicht, eine eigene Leitung zu legen. Und sie machte auch dieselben Erfahrungen wie Weber, die innerhalb des Unternehmens von Pontius zu Pilatus gereicht wurde: "Ich habe gefühlt mit jedem Mitarbeiter der Telekom gesprochen. Und jeder sagte oder versprach etwas anderes. Ich kann mit Frau Weber zu 200 Prozent mitfühlen." Erst der Wechsel zu einem anderen Anbieter war die Lösung.

Unterdessen meldete sich nach mehrmaligen Anfragen wieder die Telekom-Pressestelle bei der RNZ. Die hatte erklärt, dass man zur Behebung des Schadens eine Ampel aufstellen müsse. Doch der Abtsweg ist ja sowieso noch bis zum Ende dieser Woche gesperrt. Das scheint allerdings die Telekom nicht zu wissen, aber immerhin hat sie mittlerweile herausbekommen, dass für solche Ampeln nicht das Schriesheimer Rathaus, sondern der Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Aber Weber wird das nicht sofort helfen. Denn der Unternehmenssprecher erklärte: "Nach Angaben unserer Technik müssen wir eine temporäre Ampelanlage aufstellen. Wir fordern ...