Am 9. November demonstriert breites Bündnis gegen Rechtspopulismus

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Unter Demokraten ist es üblich, sich zu streiten – gerade in Schriesheim. Da ist ein gemeinsames Zusammenstehen eher selten. Und doch gab es solche Momente: Am 17. Januar 2022 stellten sich über 500 Bürger in der Altstadt den corona-skeptischen "Spaziergängern" entgegen – und sandten mit dieser Menschenkette ein beeindruckendes Signal für