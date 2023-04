Die neuen Ideen und der frische Wind, für die auch die eigenständigen Kerweborscht stehen , tun dem Traditionsfest offenbar gut: Die "Viererbande" Alles-Barteldes-Fitzer-Minkus hat an einem Programm getüftelt, das es so vorher noch nie gab (siehe unten): Alle Generationen sollen angesprochen werden, zugleich wird da das spezifisch Odenwälder Brauchtum hochgehalten, aber auch modernisiert. ...

Kommt ein "Teo" nach Altenbach? (plus Video)

Fitzer beschreibt die Gruppe als "losen Zusammenschluss", der vor allem die Verwaltungsstelle entlasten soll. Natürlich sind alle vier in ihren Vereinen aktiv, aber das steht bei dieser Aufgabe nicht im Vordergrund, denn kein Verein soll die Kerwe kapern, sie soll für alle Altenbacher da sein.

Bäuerle freut’s: "Ich finde das super. Es gibt vor der Kerwe so wahnsinnig viel Arbeit, das ist kaum zu schaffen." Und die vier vom Kerwe-Team seien "sehr motiviert und mit Herzblut dabei". Die sind in diesem Jahr Jürgen Fitzer, Timo Alles, Willi Barteldes und Patrick Minkus.

Schriesheim-Altenbach. Seit 2018 ist die Kerwe, die ab dem kommenden Freitag vier Tage lang steigt, eine Sache engagierter Bürger. Musste sich vorher Andrea Bäuerle von der Verwaltungsstelle um alles allein kümmern – vom Programm bis hin zu den Schaustellern –, so steht ihr seither eine Art Organisationsteam zur Seite, das in erster Linie die Programmpunkte zusammenstellt.

Von Micha Hörnle

Ganz ausdrücklich ist dieses Team kein Kerweverein, wie es ihn anderswo gibt. Da würde auch zu viel Verantwortung dran hängen, erklärt Fitzer. Zumal die Stadt (oder die Verwaltungsstelle) traditionell die großen Feste – vom Mathaisemarkt, über das Straßenfest bis hin zur Altenbacher Kerwe – organisiert und finanziert.

Alles nennt das Team "ein Bindeglied zur Bevölkerung": "Wir entscheiden nichts, wir machen nur Vorschläge." Und natürlich kann sich jeder Altenbacher auch mit eigenen Vorschlägen einbringen, deswegen gab es auch Ende Januar eine Info-Veranstaltung.

Die neuen Ideen und der frische Wind, für die auch die eigenständigen Kerweborscht stehen, tun dem Traditionsfest offenbar gut: Die "Viererbande" Alles-Barteldes-Fitzer-Minkus hat an einem Programm getüftelt, das es so vorher noch nie gab (siehe unten): Alle Generationen sollen angesprochen werden, zugleich wird da das spezifisch Odenwälder Brauchtum hochgehalten, aber auch modernisiert.

Der Schwerpunkt liegt auf viel (Live-)Musik, angefangen von der Blasmusik bis hin zu DJs. Das große Ziel der Organisatoren war, den bisher etwas lahmenden Sonntag aufzuwerten – und an diesem Tag gerade etwas für die Jugend anzubieten: "Wir müssen schauen, dass wir am Puls der Zeit bleiben", findet Fitzer.

Auch der Vergnügungspark sei "so groß wie selten", sagt Bäuerle: mit Schiffschaukel – "die ist in Altenbach heilig" (Bäuerle) –, Kettenkarussell, Schieß- und Essensstand, Enten-Angeln, Dosenwerfen und Süßigkeiten.

Außerdem wurde Riaz Saqib, der neue Pächter der Gaststätte "Zum Kochlöffel" – hier wird auch am Freitag die Kerwe ausgegraben –, mit ins Boot genommen, fürs Essen sorgt an allen Tagen "Schönes Catering" aus Leutershausen.

Neu ist auch die erste öffentliche Krönung der Kochlöffelkönigin am Samstag, und danach eröffnen die Sportschützen mit drei Böllerschüssen die Kerwe samt Umzug vom Buswendeplatz zum Schulhof: Zwölf Gruppen machen mit – erstmals auch das Fitnesszentrum "Move" und die Blasmusik aus Unter-Schönmattenwag.

Entscheidend ist, dass vor Beginn des Umzugs – trotz der 45-minütigen Sperrung der Hauptstraße – der Bus durchkommt, der Linienverkehr darf nicht eingeschränkt werden. "Das ist der Running Gag: Die Kerwe kann erst beginnen, wenn der Bus durch ist", so Alles.

Aber vor allem herrscht Aufbruchstimmung – nicht nur wegen des bunten Programms und der rührigen Kerweborscht: Denn seit drei Jahren gab es kein Altenbacher "Fest der Feste" mehr, 2019 wurde es beinahe Opfer der kalten Witterung, aber immerhin erhielt die damalige Kerwepfarrerin Ann-Christin Kreß auf dem Schulhof einen Heiratsantrag.

Dass die Kerwe 2022 ausfiel – während drei Wochen später in der Kernstadt das Stadtfest gefeiert wurde –, daran knabbert man nicht mehr: "Das hat wehgetan, aber die Entscheidung war richtig", so Barteldes.

Und er verweist auf den damaligen Beschluss der Vereine, angesichts der knappen Vorlaufzeit lieber nicht zu feiern. Dafür, so Barteldes, "lassen wir es in diesem Jahr so richtig krachen".

Freitag, 5. Mai

> 19.30 Uhr: Ausgraben der Kerwe, Gaststätte "Zum Kochlöffel", mit DJ Roger Tison.

Samstag, 6. Mai

> 12 Uhr: Warm-up-Party: "Wir lassen die Schlumpel fliegen", Buswendeplatz.

> 13 Uhr: Erstmals Krönung Kochlöffelhoheiten, Eröffnung der Altenbacher Kerwe mit Böllerschüssen.

> 14.30 Uhr: Kerwezug zum Kerweplatz.

> 15.15 Uhr: Kerwepredigt auf dem Schulhof, Platzkonzert der Blasmusik aus Unter-Schönmattenwag.

> 19 Uhr: "Thousand Years Later" live.

> Ganztägig: Vergnügungspark auf dem Dorfplatz: Schiffschaukel, Kinder-Kettenflieger, Enten-Angeln, Dosenwerfen und Süßwaren. Straußwirtschaften: Freiwillige Feuerwehr, Sportschützen, Motorsportclub, Förderverein Johannesgemeinde, Liederkranz, Café Drehscheibe, "Schönes Catering" (an allen Kerwetagen), Gasthaus "Zum Kochlöffel".

Sonntag, 7. Mai

> 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Kerweplatz.

> 10.30 Uhr: Weißwurst-Frühschoppen mit Trachtenkapelle Heiligkreuzsteinach.

> 11 Uhr: Sponsorenlauf der Grundschule.

> 12 Uhr: Mittagessen vom Partyservice Ronny Schöne aus Leutershausen.

> 13.30 Uhr: Café Drehscheibe mit Kaffee und Kuchen.

> 14 Uhr: Vorführungen der Vereine.

> 15.30 Uhr: Modenschau (Elas Modeatelier und Friseursalon Neubauer).

> 17 Uhr: DJ Live-Musik "Alex Luxem".

Montag, 8. Mai

> 10 Uhr: Frühschoppen und Knöchelessen, Gasthaus "Zum Kochlöffel".

> 13 Uhr: Platzöffnung im Schulhof.

> 14.30 Uhr: "Zwoa Spitzbuam" live.

> 19.15 Uhr: Kerwezug zum Buswendeplatz: Begraben und Verbrennen der Kerweschlumpel.

> 20 Uhr: Ausklang mit "Gartenparty".