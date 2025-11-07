Freitag, 07. November 2025

Plus Schönau

Stadt ist bei dreckigem Wasser machtlos

Alte Leitungen verlaufen über Privatgrundstücke. Anwohner bleiben deshalb auf Schäden sitzen.

07.11.2025 UPDATE: 07.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 36 Sekunden
Rostiges Wasser beschädigte den Kunststoff-Whirlpool eines Schönauers. Foto: privat

Schönau. (luw) "Keine Keime im dreckigen Wasser" hatte die RNZ Anfang September getitelt, als in zwei Häusern im Bereich Lindenbach verunreinigtes Wasser aus der Leitung kam. Inzwischen fließt hier wieder sauberes Wasser – das eigentliche Problem ist aber nicht gelöst. Es dürfte auch künftig in diesem Bereich zu ähnlichen Fällen kommen – und zwei Betroffene ärgern sich, dass sie auf den

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
