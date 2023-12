Von Christoph Moll

Schönau. Das große Silvesterfeuerwerk in Neckarsteinach hat in den vergangenen Jahren zum Jahreswechsel immer Hunderte Schaulustige an den Neckar gelockt. Zuletzt gab es dieses nicht mehr. Stattdessen leuchteten die vier Burgen als Wahrzeichen der Stadt einmal in verschiedenen Farben. Auch dies bietet die Stadt nicht mehr an.

Doch nur unweit