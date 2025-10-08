Mittwoch, 08. Oktober 2025

Plus Schönau-Altneudorf

Vor 60 Jahren begann ihre Liebe beim Fasching

Diamantene Hochzeit: Das Ehepaar Hasselbring blickt mit der RNZ in die Vergangenheit.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 57 Sekunden
Seit 60 Jahren sind Katharina und Reiner Hasselbring nun verheiratet. Foto: Alex

Schönau-Altneudorf. (pau) Es war ein Abend voller Musik, Lachen und Masken – und der Anfang einer Liebe, die nun schon sechs Jahrzehnte anhält. Beim Fasching in Abtsteinach, im Jahr 1963, trafen sich Katharina und Reiner Hasselbring zum ersten Mal. Beide maskiert, beide ahnungslos, dass dieser Tanz ihr Leben verändern würde.

"Sie war als Römerin verkleidet", erinnert sich Reiner

