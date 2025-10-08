Schönau-Altneudorf. (pau) Es war ein Abend voller Musik, Lachen und Masken – und der Anfang einer Liebe, die nun schon sechs Jahrzehnte anhält. Beim Fasching in Abtsteinach, im Jahr 1963, trafen sich Katharina und Reiner Hasselbring zum ersten Mal. Beide maskiert, beide ahnungslos, dass dieser Tanz ihr Leben verändern würde.

"Sie war als Römerin verkleidet", erinnert sich Reiner