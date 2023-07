Region Heidelberg. (lew/luw/lesa) Übernachten im Schwimmbad? Alte Schlepper bewundern? Oder wie wär’s mit Livemusik beim Leimener Sommer? Das sind nur einige der Veranstaltungen, die das kommende Wochenende am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, rund um Heidelberg zu bieten hat. Die RNZ bietet, soweit bekannt, einen Überblick.

Bammental

> Eine lange Familiennacht findet von Samstag auf Sonntag im Waldschwimmbad statt. Bis Sonnenuntergang darf gebadet und gespielt werden. Für die Bewirtung sorgt der Kiosk Strandcafé. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.bammental.de

> Das Heimatmuseum im Alten Bahnhof kann am Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Neben der Dauerausstellung zur Ortsgeschichte werden "Alte Berufe und alte Geräte aus Technik und Alltag" vorgestellt. Zu diesem Zweck macht die Töpfermeisterin Anke Janik eine Vorführung; außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Dossenheim

> "Tag der offenen Bustür" feiert der Bürgerbusverein am Samstag von 14 bis 18 Uhr am Rathausplatz. Wie berichtet ist seit Anfang des Monats ein von Ehrenamtlichen getragener Bürgerbus im Ort unterwegs, was Anlass für diese Veranstaltung ist.

> Zum "Knallbonbon" lädt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag ins Martin-Luther-Haus ein. Um 10 Uhr können alle "kreativen Köpfe zwischen fünf und zehn Jahren" kommen. Um Anmeldung per E-Mail an die Adresse info@evangelischejugend.org wird gebeten.

> Auf eine musikalische Reise durch die Welt der Märchen geht es am Samstag ab 17 Uhr im Martin-Luther-Haus. Bei freiem Eintritt singt der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde.

> Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag seine Türen. Von 14 bis 17 Uhr können die Räume in der Rathausstraße 47 besichtigt werden.

Eppelheim

> "Heiß auf Lesen" heißt es am Samstag von 10 bis 13 Uhr in der Stadtbibliothek. Es locken unter anderem die ganz neuen HAL-Bücher zur Ausleihe, zudem gibt es ein Glücksrad und die Teilnehmer können ihr Wissen bei einer Bibliotheks-Rallye testen.

> Der "Smacco-Cup" 2023, ein U 10-Turnier, geht am Samstag beim ASV-Sportpark über die Bühne. Hier treffen laut Ankündigung die Talente von morgen aufeinander – unter anderem mit Teams der TSG Hoffenheim, des 1. FC Kaiserslautern oder des SV Darmstadt.

Die Veranstaltung strebt an "zu einem jährlichen Highlight im Bereich des Kinder- und Jugendfußballs in der Region" zu werden. Los geht’s um 10.30 Uhr.

> Ein musikalischer Frühschoppen findet am Sonntag um 11 Uhr auf dem Wasserturmplatz statt. Veranstalter ist die CDU Eppelheim.

> Kindergottesdienst wird am Sonntag in der Christkönigskirche gefeiert. Beginn ist um 11 Uhr.

> Tag der offenen Tür feiert die auch für Eppelheim zuständige Schwetzinger Musikschule am Sonntag, 16. Juli, in den Räumen an der Mannheimer Straße 29. Von 14.30 bis 17 Uhr haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Gelegenheit, Instrumente unter fachkundiger Anleitung auszuprobieren.

Heiligkreuzsteinach

> Die offizielle Einweihungsfeier des Kunstrasenplatzes beim VfL Heiligkreuzsteinach findet am Samstag statt. Los geht es ebendort um 14 Uhr mit der Begrüßung. Danach folgen Spiele der Jugend, ab 15.10 Uhr gibt es einen "offiziellen Teil mit Ansprachen", ab 16 Uhr spielen die VfL-Senioren gegen den FC Bammental. Zum Ausklang spielt ab 18 Uhr die Band "Restarted".

> Pfarrer Karlheinz Gaiser wird am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Heiligkreuz-Kirche in Heiligkreuzsteinach verabschiedet. Mit von der Partie ist der Kirchenchor. Ein Empfang im Gemeindesaal schließt sich an. Zwei weitere Verabschiedungs-Termine sind bereits am Samstag in Wilhelmsfeld sowie am 23. Juli in Schönau.

> Schlepper- und Oldtimerfreunde kommen am Sonntag zum zehnten Hilsemer Schleppertreffen zusammen. Ab 10 Uhr fahren moderne wie historische Fahrzeuge auf dem Festgelände auf. Der Musikverein Heiligkreuzsteinach spielt, zudem gibt es eine Stroh-Hüpfburg und Kinderschminken.

Leimen

> "Wie wollen wir unser Quartier erleben?" Mit dieser Frage richtet sich das Quartiersmanagement "QUER – Quartier erleben" am Samstag an die Jugend, genauer: An alle im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren. Zwischen 16 und 20 Uhr werden beim Basket 2.0, "Am Fischwasser", neben Speisen, Getränken und einem Gewinnspiel auch sportliche Aktivitäten angeboten. Zudem dürfen eben Anregungen und Meinungen zu Themen wie Freizeit, Sicherheit und Schule in Leimen gegeben werden.

> Leimener Sommer wird am Samstag auf Einladung von "Leimen aktiv" und unter der Schirmherrschaft von OB Hans D. Reinwald auf dem Georgi-Marktplatz gefeiert. Das Programm beginnt um 17 Uhr mit Hip-Hop von "Monwall", um 18 Uhr folgt die offizielle Eröffnung, und ab 18.15 Uhr sorgen "Kist feat. Indra Wahl" für Live-Musik.

> Einen Tag der Instrumente veranstaltet die Musikschule am Samstag im Bürgerhaus am alten Stadttor. Los geht’s um 15 Uhr mit einem kleinen Konzert. Danach gibt es die Gelegenheit, alle im Konzert gehörten Instrumente auszuprobieren.

> 50 Jahre ASV werden am Samstag und Sonntag am "Diljema Waldsee" gefeiert. Angekündigt wird ein Bühnenprogramm für die ganze Familie, unter anderem mit Kinderschminken am Sonntag. Neben "kulinarischen Köstlichkeiten" darf auch Live-Musik nicht fehlen: Am Samstag ab 20 Uhr treten "BC and Friends" auf und am Sonntag ab 18 Uhr "Crazy Heart".

> Zu einem Festgottesdienst lädt die katholische Kirchengemeinde St. Aegidius am Sonntag ein. Los geht’s um 10.30 Uhr. Der Kirchenchor singt die Hochedinger-Messe "So weit der Himmel ist". Unter Mitgestaltung des evangelischen Posaunenchors wird der St. Aegidius-Platz vor der Kirche eingeweiht, die künftig die Patronatskirche der neuen Groß-Pfarrgemeinde sein soll.

Anschließend wird Sommerfest rund ums Maximilian-Kolbe-Haus gefeiert. Es gibt Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Für Unterhaltung sorgen der Kirchenchor und die Minigarde der "Frösche". Abgerundet wird das Ganze durch ein Kinderprogramm sowie Informationen zur Kirchenentwicklung 2030.

> Gemeindefest feiert die evangelische Gemeinde Gauangelloch am Sonntag um 12 Uhr nach dem Gottesdienst rund um die Kirche. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Bratwurst, Besteck und Geschirr sollen für den Eigenbedarf mitgebracht werden.

> 100-jähriges Bestehen feiert die Awo Leimen am Sonntag bei einem Familienfest. Ab 11 Uhr sind Bürger in die Begegnungsstätte, Turmgasse 7-9 eingeladen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, für Kinder gibt es Kinderschminken und Luftballons.

> Die Ausstellung "30 Jahre Bettendorffsche Galerie – Meisterwerke simbabwischer Steinbildhauerei" wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Die Werkschau ist bis 8. Oktober zu sehen.

Lobbach

> Der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür auf seine Anlage. Von 10 bis 17 Uhr gibt es kostenlose Schnupperkurse, ein Kinderprogramm und ein kleines Grillfest.

Mauer

> Ein Neubürgerempfang findet am Samstag im Park des Rathauses statt. Beginn ist um 13.30 Uhr. Anschließend gibt es die Gelegenheit zu einem kleinen Rundgang durch die Gemeinde mit Bürgermeister John Ehret.

> Eine Fachveranstaltung der SPD zum Thema Wohnbaupolitik am Samstag ab 13.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus steht unter dem Motto "Suchst Du noch oder wohnst Du schon?". Prof. Dr. Dirk Löhr von der Hochschule Trier teilt seine Expertise mit den Gästen, unter anderem zur Verknüpfung von sozialen und ökologischen Anforderungen im Städtebau.

> Zu einem Sommerfest unter dem Motto "Back to the 80s" lädt die Pizzeria Bella Marina am Samstag ab 17 Uhr ein. Zu denjenigen, die auf der Bühne stehen, zählen Yvonne König, DJ Mario und Markus. Letzterer feierte mit seinen Liedern "Ich will Spaß" und "Kleine Taschenlampe brenn’" große Erfolge während der "Neuen Deutschen Welle".

> An einer Führung durch das Urgeschichtliche Museum, entlang des Zeitenpfads und zur Sandgrube Grafenrain kann am Sonntag um 14 Uhr teilgenommen werden. Veranstalter ist der Verein Homo heidelbergensis von Mauer. Treffpunkt ist im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4. Als Experte ist dieses Mal Dr. Gerd Eilers mit von der Partie.

> Sommerfest feiert der Feuerwehr-Förderverein "Strahlrohr" am Samstag an der Schule. Zum Programm gehört die Hauptübung der Feuerwehr um 15 Uhr. Das Fest beginnt um 14 Uhr.

Meckesheim

> Das Jahreskonzert des Musikvereins geht am Samstag in der Auwiesenhalle über die Bühne und steht unter dem Motto "Impuls – Moderne Tradition". Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass startet ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Blumenhaus Klingmann und bei den aktiven Musikern. Zudem öffnet am Samstagabend auch eine Abendkasse.

> Einen Waldspaziergang zu den Flächen der geplanten Windkraftanlagen unternimmt die Bürgerinitiative "Pro Wald Pro Wind" am Sonntag. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Salzberghütte.

Neckargemünd

> Die Burgruine Dilsberg steht am Sonntag wieder im Mittelpunkt einer öffentlichen Führung. Beginn ist um 15 Uhr, als Treffpunkt dient der Burginnenhof. Bereits am Samstag um 14 Uhr gibt es zudem eine Sonderführung zum Thema "Wassernot auf dem Dilsberg". Eine Anmeldung unter Telefon 0 62 23 / 23 35 53 oder per Mail an tourismus@neckargemuend.de wird empfohlen.

> Ein Sommerkonzert mit deutschen und internationalen Frühlings- und Sommerliedern geben die "Choryfeen" des Sängerbundes Dilsberg am Sonntag in der evangelischen Kirche Dilsberg. Los geht’s um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Ein Reparaturcafé wird am Samstag ab 10 Uhr im Bürgerkeller Waldhilsbach angeboten. Das nächste Reparaturcafé findet dann erst wieder im September statt.

> Das Huub Dutch Duo tritt am Sonntag im Menzerpark unter freiem Himmel auf. Organisiert wird das Konzert von Stadt und Kulturverein, die Schirmherrschaft übernimmt Bürgermeister Frank Volk. Karten gibt es in der Tourist-Information und an der Abendkasse. Los geht’s um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

Neckarsteinach

> Ein Handball-Schnuppertag findet am Samstag ab 10 Uhr in der Vierburgenhalle statt. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren.

Nußloch

> Die Nußlocher Mahlzeit lädt am Sonntag wieder Menschen in finanzieller Bedrängnis sowie all jene, die gerne in Gemeinschaft essen, ins evangelische Gemeindehaus, Hauptstraße 99, ein. Ab 12.30 Uhr gibt es dort organisiert von der diakonischen Sozialinitiative der evangelischen Kirchengemeinde ein kostenloses Essen.

> Einen Abendimpuls will die Reihe "Pray and Play"am Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Foyer der evangelischen Kirche geben. Das Thema diesmal sind "Bäume", zudem tritt die Band "Lightroom" auf.

> Den Nußlocher Wiesenlauf veranstaltet die SG Nußloch am Sonntag. Um 9 Uhr startet der Zehn-Kilometer-, um 9.10 Uhr der Fünf-Kilometer-Lauf. Startpunkt ist jeweils nahe des Rewe-Markts in der Walldorfer Straße 59. Anmeldungen erfolgen unter www.nusslocher-wiesenlauf.de

Sandhausen

> Tag der offenen Tür feiert der FC Sandhausen am Samstag von 10 bis 22 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Jahnstraße. Von 10 bis 14 Uhr finden Turniere und Training der Jugend statt. Unter anderem werden Dartskicken und das DFB-Fußballabzeichen angeboten. Und Erwachsene, die am Elfmeterturnier ab 15 Uhr teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter www.fcsandhausen.de anmelden.

> "Nehmt einander an" lautet das Motto des ökumenischen Musikgottesdiensts, der am Samstag ab 18 Uhr in der katholischen Dreifaltigkeitskirche stattfindet. Auf Einladung der Kirchengemeinden treten unter anderem Posaunenchor, Kirchenchöre und ein Kinderchor auf.

> Ein Vereinstauschtag des Briefmarken- und Münzentauschrings soll allen Sammlerfreunden am Sonntag von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit bieten, ihrem Hobby zu frönen. Dazu sind Gäste herzlich willkommen.

> "Sandhäuser Klangfarbenspiel" lautet der Titel eines Projektgottesdienstes am Samstag. In der katholischen Dreifaltigkeitskirche geht es um 18 Uhr los. Beteiligt sind der evangelische Posaunenchor, der evangelische Kinderchor sowie der evangelische und der katholische Kirchenchor.

Schönau

> Lindenbaumfest wird am Sonntag rund um das Sängerheim gefeiert. Ab 11 Uhr spielt auf Einladung des veranstaltenden MGV der Steinachtaler Akkordeonclub, und um 14 Uhr treten die Chöre des Singvereins auf.

Wiesenbach

> "Musik der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts" ist am Samstag ab 19 Uhr im Antoniushof zu hören. Auf Einladung des Vereins "Kunst, Gesundheit, Bildung" treten Beate Lesser und Karl Schramm mit einem kabarettistisch angehauchten Programm auf. Dazu gehören beispielsweise "Schnucki, ach Schnucki" und "Mein Papagei frisst keine harten Eier". Um Anmeldung per E-Mail an die Adresse fleiner@hauptstrasse77.de wird gebeten.

Wilhelmsfeld

> Die Verabschiedung von Pfarrer Karlheinz Gaiser findet in drei Veranstaltungen ihren Niederschlag. Die erste ist am Samstag um 18.30 Uhr in Wilhelmsfelds St. Bonifatius-Kirche mit Messfeier und anschließendem Empfang im Gemeindesaal. Weitere Termine sind am Sonntag in Heiligkreuzsteinach sowie am 23. Juli in Schönau.