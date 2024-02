Meckesheim. (lesa) Was ist im Ort besprechungswürdig? Die Antwort darauf ist oft auf den Tagesordnungen der Gemeinderatssitzungen zu finden. Manchmal aber auch nicht. Dann kommen sie gerne unter "Fragen der Gemeinderäte an die Verwaltung" zur Sprache. So wie zuletzt:

> Der neue Verkehrskreisel trieb Bürger zu SPD-Gemeinderat Hans-Jürgen Moos, der ein Detail daran wiederum in die Ratssitzung trug: "Ist bekannt, dass wenn man auf den neuen Kreisel zufährt, da immer noch ein Hinweisschild nach Eschelbronn fehlt?", fragte Moos durchaus belustigt.

Der Gemeindeverwaltung war das nicht bekannt. "Das gucken wir nach", versprach Bauamtsleiter Andreas Fritz – damit auch alle Ortsunkundigen zweifelsfrei in den Nachbarort geleitet werden.

> Die Friedhofshalle ist kalt. Das teilte zumindest Michael Emmerling (M2) dem Gremium und der Verwaltungsbank mit. "Ich bin von diversen Leuten angesprochen worden. Gibt es Probleme mit der Heizung oder ist die Halle einfach zu offen oder zu schlecht gedämmt?" Bürger, mit denen er gesprochen habe, hätten zuletzt "sehr gefroren".

Bürgermeister Maik Brandt, der nach eigenen Angaben zuletzt "auf etlichen Beerdigungen" war, wusste zwar nichts über etwaige Zwischenfälle, räumte aber ein. "Die Bausubstanz ohne Dämmung und die tiefen Temperaturen werden dazu geführt haben." Bauamtsleiter Fritz ergänzte: "Wenn der Wunsch da ist, macht man die Heizung eine Stunde früher an, und das Problem ist gelöst."