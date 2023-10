Von Hans-Dieter Siegfried

Schatthausen. Die "Eselskerwe" in Schatthausen stand an und entsprechend wurde fünf Tage zünftig gefeiert. Den Anfang machte bereits am Freitag das Festzelt mit den Bands "Undercoverboys" und "No-Excuse". Über 300 Besucherinnen und Besucher wurden gezählt und die Tanzstimmung sorgte auch ohne Heizung für ausreichend Wärme im Feierdomizil an der Hohenhardter Straße.

Am nächsten Tag benötigte Ortsvorsteher Lutz Römmer nur einen einzigen Schlag, um das Bierfass anzustechen. Anschließend wurde die Schlumpel getauft und erhielt den Namen "Hollywood", den sie bis zu ihrer Beerdigung am heutigen Dienstag trägt. Schnell machte im gutbesuchten Festzelt die Abkürzung "Holly" die Runde. Ulvi Bern, Vorsitzender des Kerwevereins, sprach bei der Taufe von "Hollywood" von einer "Diva", die im schmucken grünen Kleid und pechschwarzen Haaren den Abend über sich ergehen ließ.

Davor waren schon die kleinen Mitglieder des FC Schatthausen unter Leitung von Melanie Werle zu einer Turndarbietung aufgetreten, später unterhielt "Jacky-Music" das Publikum, ergänzt durch Tanzeinlagen der Formation "FC Line", die erst vor wenigen Monaten gegründet wurde und von Verena Simon trainiert wird.

Ob Autoscooter oder Kinderkarussell, im kleinen Vergnügungspark war für jeden etwas dabei. Das Team des FC Schatthausen kümmerte sich im Zelt um die Bewirtung, statt Trikot war in diesen Tagen die Schürze angesagt. Bern hatte es sich trotz einer Verletzung am Bein nicht nehmen lassen, die Gäste gemeinsam mit dem "Kerwe-Chrisse" Christian Schneider auf die kommenden Tage einzustimmen.

Tags darauf stand der Umzug im Mittelpunkt des Kerwe-Programms. Zuvor fand noch ein ökumenischer Gottesdienst statt. Bei spätsommerlichem Wetter zog die fröhliche Truppe durch die Straßen des Stadtteils. In vorderster Front liefen die Namensgeber der Kerwe, zwei leibhaftige Esel, die im Trott und mit stoischer Ruhe den Zug anführten. Andere hatten sich in entsprechende Kostüme geworfen.

Selbst ein kleines Motorrad in der Mitte des Zuges war mit einem Eselkostüm ausgestattet und knatterte ebenso gemächlich wie die Tiere vor sich hin. Der Musikverein Baiertal spielte auf, um später auch noch ein Platzkonzert zu geben. Leicht angeschlagen präsentierte sich Schlumpel "Holly", die den Umzug nur liegend überstand. Gerüchten zufolge soll sie am Vorabend zu tief in unterschiedliche Gläser "geschaut" haben.

Eine Gruppe in Dirndl und Lederhosen gewandet machte optisch Werbung für das Oktoberfest am gestrigen Abend im Kerwezelt. Der MSC Schatthausen war mit Fahrzeugen vertreten, eine lustige Damengruppe verkündete lauthals, die Küche bleibe heute kalt. Bienchen waren mit von der Partie und am Rande säumten viele Schaulustige das bunte und lautstarke Treiben. Bei einem Schöppchen verfolgten sie das Geschehen, um wenig später der Rede von "Kerwe-Chrisse" zu lauschen.

Dieser ließ das zurückliegende Jahr Revue passieren und pickte sich dabei einige der örtlichen Höhepunkte heraus. Von Fehlalarmen war die Rede und über eine Brandbekämpfung wurde philosophiert. Ein Faschingsausflug wurde dabei auf die humorvolle Schippe genommen und ein Kapitel den Hornissen gewidmet. Natürlich durfte auch die jüngste OB-Wahl in Wiesloch nicht fehlen. Dabei wurde eine Lanze für den wiedergewählten Rathauschef gebrochen. "Es braucht sich koner o’zubiete, denn mir sin mim Dirk zufriede", hieß es da unter anderem. Nach dem Umzug hieß es dann "Auf ins Zelt!"