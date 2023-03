Eröffnet wurde die Sitzung vom Ortsvorsteher Lutz Römmer, der gleich das Wort an Maren Roppenheimer von Terranets BW weitergab. An dem Vorhaben, die Erdgasleitung zu bauen, habe sich nichts geändert, sagte Roppenheimer. Industrieunternehmen und Verteilnetzbetreiber hätten für die kommenden Jahre einen weiterhin steigenden Gastransportbedarf. Lediglich die Bezugsquellen und Transportrouten des Erdgases haben sich ihren Worten nach seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verändert.

Schatthausen. In den vergangenen Monaten wurden im ganzen Land die Menschen dazu aufgerufen, aufgrund der Energiekrise Gas zu sparen. Hallenbäder und Saunen wurden deshalb geschlossen, in Sportstätten teilweise bei den Duschen das Warmwasser abgedreht. Währenddessen treibt der Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW den Bau der "Süddeutschen Erdgasleitung" voran. Über 250 Kilometer soll sich diese Leitung von Hessen über Baden-Württemberg bis nach Bayern erstrecken.

"Uns ist bislang kein Kunde abgesprungen", sagte "Terranets BW"-Projektleiterin Maren Roppenheimer in Hinblick auf die Energiekrise. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates am Montagabend im Feuerwehrhaus in Schatthausen stellte sie die aktuellen Planungen für die süddeutsche Erdgasleitung im Abschnitt zwischen Mannheim und Hüffenhardt vor. Auch der Wieslocher Ortsteil Schatthausen ist mit einem kleinen Teil seiner Gemarkung von der Leitung betroffen.

Das Vorhaben stößt bei den betroffenen Kommunen nicht auf Begeisterung, erst vor Kurzem war Landwirtschaftsminister Peter Hauck in Heidelberg. Auch in Schatthausen war die Stimmung während der Sitzung zwar ruhig und sachlich, dennoch waren Emotionen zu dem Thema zu spüren. Rund 15 Interessierte saßen in den Besucherreihen.

Eröffnet wurde die Sitzung vom Ortsvorsteher Lutz Römmer, der gleich das Wort an Maren Roppenheimer von Terranets BW weitergab. An dem Vorhaben, die Erdgasleitung zu bauen, habe sich nichts geändert, sagte Roppenheimer. Industrieunternehmen und Verteilnetzbetreiber hätten für die kommenden Jahre einen weiterhin steigenden Gastransportbedarf. Lediglich die Bezugsquellen und Transportrouten des Erdgases haben sich ihren Worten nach seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verändert.

Die Erdgasleitung soll gebaut werden, um laut Terranets BW eine sichere Energieversorgung auch bei steigender Nachfrage zu gewährleisten. Planungsgrundlage dafür war eine seit 2006 planfestgestellte Trasse. In die Planungen seien nun aktuell Hinweise und Anregungen aus der ersten Phase der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Trassenkorridor und die Ergebnisse der Umwelt- und Bodenuntersuchungen eingeflossen, fuhr Roppenheimer fort.

In Schatthausen sei der geplante Verlauf für die Trasse jedoch geblieben, so die Projektleiterin. Betroffen sollen in Schatthausen auch einige alte Streuobstbäume sein. Diese müssten gegebenenfalls der Trasse weichen, da die Wurzeln an der Erdgasleitung enorme Schäden verursachen könnten, kündigte Roppenheimer an.

Betroffenen Grundstückseigentümern, die sich gegen eine Kooperation wehren, droht eine Enteignung, da laut Terranets BW das "Wohl der Allgemeinheit" über den Interessen der Eigentümer stehe. Wobei nicht das Grundstück enteignet, sondern das Wegerecht für die Trasse durchgesetzt wird, wie in der Sitzung deutlich wurde. Über der Leitung darf allerdings nichts eingepflanzt werden und der Trassenkorridor würde den Landwirten damit letztlich fehlen.

Ortschaftsratsmitglied Barbara Greiner (Grüne) sagte dazu, das Wort Trasse klinge zwar plausibel, sei aber anonym. Diese Trasse durchlaufe eine Kulturlandschaft, in der Bauern und Landwirte teilweise 100 Jahre alte Bäume hätten. Sie wollte daher wissen, ob die Landwirte eine Ausgleichsfläche bekommen. "Wir stellen keine Ausgleichsflächen für Landwirte zur Verfügung", sagte Roppenheimer. Man habe jedoch erfahren, dass ein alter Baum im Grenzbereich stehe, dieser soll erhalten und umfahren werden, so Roppenheimer. Terranets BW will ab sofort verstärkt auf die Schatthäuser Landwirte zugehen.

Greiners Parteikollegin Barbara Schröder fragte, wer 2006 diese Trasse geplant habe. Das sei der Energieversorger Eon gewesen, antwortete Roppenheimer. Christoph Aly (SPD) gab zu bedenken, dass seit der Planung der Trasse 2006 nun 16 Jahre vergangen seien und man in der Zwischenzeit keine Erdgasleitung gebraucht habe. Man verbrauche derzeit 20 Prozent weniger Gas – er sei gespannt, wie Terranets BW mit Blick darauf argumentieren werde.

Sollte Erdgas irgendwann einmal nicht mehr durch die Leitung fließen, plant der Betreiber, Wasserstoff darin zu transportieren. Wasserstoff brauche man aber nicht zum Heizen und es diene auch nicht der Allgemeinheit, entgegnete Aly.