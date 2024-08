Ladenburg. (stu) Am Freitagnachmittag übergab Bürgermeister Stefan Schmutz die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Günter Bläß, um anschließend mit seiner Familie an die Nordsee zu fahren. Die erste Amtshandlung von Bläß war dann am Samstagnachmittag die Eröffnung der Kerwe, die in Ladenburg zeitgleich mit der Weinheimer Kerwe am 2. August-Wochenende stattfindet.

Bereits im Jahre 1401 erhielten die Ladenburger von Kurfürst Ruprecht das Privileg zum Abhalten einer achttägigen Kerwe auf dem Marktplatz. Bis zum Jahre 1974 war die Kerwe dann auch das wichtigste Fest im Jahr, bevor mit der Etablierung des Altstadtfestes die Kerwe in der Römerstadt immer mehr an Bedeutung verlor. Derzeit engagieren sich von den Vereinen nur noch der FV 03 und der ASV an der Traditionsveranstaltung. "Wir haben Steigerungspotenzial", meinte Bläß in seiner Ansprache auf dem Marktplatz, um hier auch den teilnehmen Schaustellern zu danken.

So ist die Veranstaltung für die Ladenburger Schaustellerin Susanne Lederer-Metz ein Pflichttermin. Bei ihrem Heimspiel war sie auch in diesem Jahr mit ihrem "Gutzel-Wagen" vertreten, um leckere Schaumküsse, Zuckerstangen oder gebrannte Mandeln anzubieten. "Die Geschäfte werden wohl eher schleppend laufen. Es ist einfach zu heiß", prognostizierte Lederer-Metz.

Geschmeckt hat den Gästen der kleinen Eröffnungsfeier hingegen der Kerwe-Kuchen, den die Stadtverwaltung auch in diesem Jahr zur Verfügung stellte. Der traditionelle Pflaumenkuchen wurde ergänzt mit Apfel- und Mandarinenkuchen. "Sogar einen Kuchen für Veganer haben wir von der Bäckerei Riegler backen lassen", meinte Rathausmitarbeiterin Beate Glowinski, in deren Händen die Organisation der Veranstaltung lag. "Der Ablauf hat wieder einwandfrei funktioniert", lobte Bläß die Organisationschefin, die nach der Kerwe die heiße Phase der Altstadtfest-Organisation einläutet, das am zweiten September-Wochenende stattfinden wird.

Zur Eröffnung konnte Bläß neben zahlreichen Ratsmitgliedern auch die beiden Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer und Sebastian Cuny begrüßen, die sich einig waren: "Der Kerwe-Kuchen in Ladenburg schmeckt besonders lecker". An die "alten Zeiten" erinnerte im Gespräch mit den Ehrengästen der Bürgermeisterstellvertreter, der von seinen Eltern in den 1950er- und 1960er-Jahren noch "Kerwe-Geld" erhielt, um die Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz zu nutzen oder um sich eine Zuckerstange beim Widenbauer-Seppl kaufen zu können.

Bis Anfang der 1970er-Jahre gab es hier sogar noch ein Auto-Scooter-Fahrgeschäft, das die Ladenburger Schausteller-Familie Lowinger betrieb. Derzeit gibt es nur noch zwei Kinder-Karusselle, denn natürlich sollen auch die kleinen Kerwe-Besucher auf ihre Kosten kommen. Bläß regte abschließend an, die damals so beliebten Strauß-Wirtschaften wieder zu aktivieren. "Das würde die Veranstaltung sehr beleben", meinte Bläß, der der benachbarten Schwanen-Wirtin Patricia Krusenbaum dankte, die sich mit ihrem Team erstmals mit einer "Eintracht-Frankfurt-Bembel-Bar" an der Kerwe beteiligte.

Für den Vorsitzenden des FV 03, Thomas Thieme, ist die Teilnahme seines Vereins eine "Herzenssache". Der logistische und finanzielle Aufwand bei der Kerwe sei relativ gering, sodass der finanzielle Ertrag besser sei als beim Altstadtfest, meinte der Vorsitzende, der mit seinem Vorstands- und Helferteam auch die Großveranstaltung Drachenboot-Festival organisiert. "Der Kerwe-Auftakt war jedenfalls ein voller Erfolg", zog Thieme am Samstagabend eine erste Zwischenbilanz.

Auch ASV-Vorsitzender Joachim Loose war im Stress. Am Samstagmorgen begrüßte er die Teilnehmer des Freiluft-Gewichthebens vor der Lobdengau-Halle, und danach hatte der ASV-Chef Dienst in der ASV-Kerwe-Klause am Pumpwerk.

Dass die Kerwe-Aktivitäten des ASV nicht mehr an der Wehrmauer beim Lustgarten stattfinden, sondern außerhalb der Altstadt beim Pumpwerk, habe logistische Gründe, erklärte Loose. Die ASV-Fans ließen ihren Verein auch bei der Kerwe nicht im Stick. In der Pumpwerk-Kerwe-Klause ging am Samstag richtig die Post ab.

Vielleicht lassen sich im nächsten Jahr wieder der Benzpark, die Wehrmauer und die Antonius-Scheune in die Aktivitäten einbinden, hofft Bläß, dass der größte Verein der Stadt, die LSV, mal wieder Kerwe-Lust verspürt. Auch bei den Strauß-Wirtschaften sei das Potenzial hoch.

Mit dem Kerwe-Geschäft war nicht zuletzt Ochsen-Wirt Heinz Jäger zufrieden, der ebenso wie die beiden Teilnehmervereine am heutigen Montag das traditionelle Kerwe-Gericht "Knöchel mit Sauerkraut" auf der Speisekarte stehen hat. Sauerkraut bei 36 Grad im Schatten? Für echte "Kerwe-Fans" kein Problem, wie der langjährige Schwanen-Wirt Artur Riedel bestätigte, der sich heute seinen Haxen schmecken lässt.