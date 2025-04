Sandhausen. (agdo) In den Weltraum ging es für alle im Veranstaltungsraum der Gemeindebibliothek am Freitag – zumindest gedanklich. Denn die zwei Autoren Raul Krauthausen und Adina Hermann stellten dort ihr Kinderbuch "Als Ela das All eroberte" vor und nahmen Schüler von vier dritten Klassen der Theodor-Heuss-Grundschule auf eine spannende Reise in den Weltraum mit. Eigentlich hat die Schule sogar sechs dritte Klassen. Da die Teilnehmerzahl aber begrenzt war, musste ausgelost werden, welche der Klassen mitgehen dürfen.

Sie freue sich sehr, Adina Hermann und Raul Krauthausen hier begrüßen zu dürfen, sagte Bibliotheksleiterin Ute Machauer. Sie war genauso gespannt auf die Lesung wie die Schüler und ihre Lehrer. Es war aber nicht nur eine Lesung. Vielmehr interagierten die beiden Autoren mit den Schülern. Zum Beispiel fragten sie, ob die Schüler denn Lust auf das Buch hätten. Die Antwort war ein lautes "Ja" – sehr zur Freude der beiden Autoren. Denn was hätten diese denn gemacht, wenn die Antwort "Nein" gewesen wäre, stellte Raul Krauthausen mit einem Augenzwinkern in den Raum.

Der Autor indes setzt sich für soziale Projekte ein und hat selbst einige ins Leben gerufen. Der 1980 geborene und in Berlin lebende Krauthausen hat Osteogenesis imperfecta – umgangssprachlich Glasknochenkrankheit – und nutzt daher den Rollstuhl. Auch Adina Hermann lebt in Berlin und nutzt aufgrund einer angeborenen Muskelkrankheit den Rollstuhl. Die Lesung fand auf Initiative der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Regierungspräsidium Karlsruhe statt.

Für die Recherche für das illustrierte Kinderbuch hatten Krauthausen und Hermann sich mit einer Astronautin unterhalten. Und so gab es für die Schüler zwischen den vorgelesenen Passagen zusätzliche Informationen zu Raketen und zum All. So kann man als Astronaut im Weltraum beispielsweise nicht rülpsen. Wieso? Ob sie sich den Grund denken können, fragten die Autoren ihr junges Publikum. Die Schüler waren gar nicht schlecht. Sie mutmaßten etwa, ob es am mangelnden Vorhandensein von Sauerstoff liegt. In der Tat liegt es aber an der Schwerelosigkeit. Aufgrund dessen bleibe das Speise-Luft-Gemisch im Magen ein Brei, da die schwere Nahrung nicht absinkt, hieß es.

Natürlich wurde aber nicht nur geraten, sondern auch aus dem Buch gelesen. Die Geschichte dreht sich um das im Rollstuhl sitzende Mädchen Ela, das fasziniert von Sternen und Planeten ist und trotz gesellschaftlicher Vorurteile ihren Traum verfolgt, als Astronautin ins All zu fliegen. In dem Buch geht es auch um Inklusion und Förderung von individuellen Fähigkeiten sowie erkannten Talenten.