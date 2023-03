Auf Vorschlag des Nabu wurde nach diesem erneuten Stillstand ein modifiziertes Ausgleichskonzept als Kompromiss erarbeitet. Eins von fünf Modulen dieses Konzepts ist die Ausweisung eines 32 Hektar großen Naturschutzgebietes auf dem Dünenzug am Brühlweg. Dieses wurde im September 2020 ausgewiesen. Ein weiteres Modul besteht darin, hier nach ursprünglichem Plan in den nächsten 25 Jahren insgesamt circa 15 Hektar Sandrasen sowie 15 Hektar lichten Kiefernwald und Heide durch die Entnahme von Gehölzen und nährstoffreichem Boden zu entwickeln. luw

Sandhausen. Bäume werden gefällt, Bagger rollen an, der Waldboden wird abgetragen: Was zunächst klingt wie der Start eines Bauprojekts, beschreibt tatsächlich geradezu das Gegenteil – nämlich die Arbeiten für ein einzigartiges Naturschutzprojekt . Denn hier wird in den nächsten Jahren ein Teil der Brühlwegdüne im Süden der Sandhäuser Gemarkung zurück in einen Zustand versetzt, in dem sich die bisher bewaldete Fläche zuletzt vor mehreren Jahrhunderten befand.

Von Lukas Werthenbach

Und noch etwas ist hier grundlegend anders als bei zahlreichen Bauprojekten in diesen Tagen: Aktuell schreitet das Vorhaben schneller voran als geplant. Die RNZ hat die "Natur-Baustelle" gemeinsam mit den Verantwortlichen von Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) und Kreisforstamt besucht.

Ein recht unscheinbarer Pfad, der von einigen Kiefern "überdacht" wird, führt auf das Areal östlich der Landesstraße 598 (L598). Nach wenigen Metern gelangt man an die erste Fläche mit auffällig hellem Sand als Bodenbelag. Ein im Zuge dieses Projekts errichteter Zaun grenzt den Pfad von dem Gebiet ab, das bereits die ersten "Früchte" der 2021 begonnenen Arbeiten trägt. "Hier sieht man schon die ersten Moose und Flechten", stellt Dr. Jost Armbruster vom RP-Referat für Naturschutz und Landschaftspflege zufrieden fest.

> Das Naturschutzprojekt Brühlwegdüne ist Teil der Umsetzung des sogenannten L600-Alternativkonzepts. Anlass für den geplanten Rückbau der Landesstraße 600 bei Sandhausen war der Neubau der Bundesstraße 535 (B535). Der Bund war Vorhabenträger; die Gemeinde Sandhausen hingegen wollte die Straße erhalten und stattdessen ein Ausgleichskonzept erarbeiten. Mit Unterstützung des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurde 2010 eine solche Ausgleichsplanung vorgelegt. Gegen diese wurde eine von zahlreichen Bürgern unterstützte Petition im Landtag eingereicht – gleichzeitig mit einer Petition der Naturschutzverbände, die das Alternativkonzept unterstützten. Auf Vorschlag des Nabu wurde nach diesem erneuten Stillstand ein modifiziertes Ausgleichskonzept als Kompromiss erarbeitet. Eins von fünf Modulen dieses Konzepts ist die Ausweisung eines 32 Hektar großen Naturschutzgebietes auf dem Dünenzug am Brühlweg. Dieses wurde im September 2020 ausgewiesen. Ein weiteres Modul besteht darin, hier nach ursprünglichem Plan in den nächsten 25 Jahren insgesamt circa 15 Hektar Sandrasen sowie 15 Hektar lichten Kiefernwald und Heide durch die Entnahme von Gehölzen und nährstoffreichem Boden zu entwickeln. luw

Genau solche Pflanzen machen den Sandrasen aus, der sich hier entwickeln soll. Die wertvollen Pflanzen wurden zuvor auf der gegenüberliegenden Pferdstriebdüne "zusammengerecht" und auf der ersten, knapp 0,5 Hektar großen Sandrasenfläche verteilt. Und diese "Transplantation" hatte Erfolg, wie Armbruster erklärt. Nur ganz wenige Orte in Deutschland bieten die Voraussetzungen für Sandrasen: Hier können sich bedrohte Arten wie die Blauflügelige Ödlandschrecke und die Sand-Steppenbiene ansiedeln oder die seltene Sand-Silberscharte wachsen.

Dazu wurden auf jener ersten Fläche bereits Kiefern gefällt und rund zehn bis 20 Zentimeter Waldboden abgetragen. Dabei kommt der Entwicklung des Naturschutzgebiets ein Prozess zugute, der sonst bedauert wird: das Abersterben der Bäume. "Das waren hauptsächlich schon abgestorbene Kiefern", berichtet Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. Auf dem ersten halben Hektar seien rund 50 Festmeter Holz angefallen. Vereinzelte Bäume mit guten Chancen auf ein langfristiges Überleben würden stehen gelassen.

Dass viele Kiefern aufgrund des Klimawandels und ihrer Lage auf den sandigen Böden kaum noch überleben, begünstige den Fortschritt dieses Projekts – übrigens das erste "Entwicklungsnaturschutzgebiet" in Baden-Württemberg. "Wir richten uns auch bei der Planung der Sandflächen danach, wo sich die Holzernte durch das Absterben der Bäume besonders anbietet", erläutert Armbruster.

Andere Waldbereiche in besserem Zustand würden hingegen ausgespart. Es sei ein "dynamischer Prozess", in dem die Planer sich ständig neuen Umständen und Problemen ausgesetzt sähen, sagt auch Hanspeter Rausch: Er betreut das Naturschutzgebiet freiberuflich im Auftrag des Regierungspräsidiums und kennt sich hier bestens aus. Die Organisation der sogenannten Rückegassen für die schweren Fahrzeuge etwa stelle die Verantwortlichen immer wieder vor neue Voraussetzungen, weil man möglichst schonend mit dem Boden umgehen will.

Und Rausch weiß auch von einer weiteren "Win-Win-Situation" zu berichten: Der abgetragene Waldboden enthält Nährstoffe, die die Entwicklung von Sandrasen verhindern würden – doch dieser wird nicht einfach entsorgt, sondern kann dem angeschlagenen Sandhäuser Wald an anderer Stelle noch helfen. "Wir impfen mit diesem Humusboden einen anderen Waldbestand", sagt Rausch. Dort sei die dunkle Masse, die von einem 40 Tonnen fassenden Speziallaster aus dem Elsass transportiert werden, weiterhin wertvoll. "Bei zehn Zentimeter Auflage fallen ungefähr 1000 Kubikmeter Waldboden pro Hektar an", weiß Schweigler.

Hanspeter Rausch (v.l.), Jost Armbruster und Forstleute zogen eine Zwischenbilanz. Foto: Lahm

Der Sand, der darunter zum Vorschein kommt, wurde bekanntlich vor rund 10.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit von der damaligen Rheinaue in die heutige Gegend um Sandhausen geweht. Letztmals "an der Oberfläche" war er laut Rausch im Mittelalter, in dem man "Raubbau" am Wald betrieben habe. "Die Geburtsstunde des Forst mit der Maßgabe, nicht mehr Holz zu nutzen als nachwächst, war in etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts", blickt Schweigler auf die Zeit zurück, seit der auch hier wieder Bäume wuchsen.

Inzwischen sind die Bagger schon weiter im Süden der Düne angelangt: auf einer dritten, etwa 0,74 Hektar großen Fläche. Alle Verantwortlichen loben die "hervorragende" Arbeit aller beauftragten Unternehmen sowie die gute Kooperation untereinander. "Ohne solche Fachleute wäre das hier nicht möglich", betont Armbruster.

Doch auch auf tierische "Fachleute" ist man bei diesem Projekt angewiesen: Auf dem "wieder hervorgeholten" Sandboden werden zunächst unerwünschte Pflanzen wie die Kermesbeere oder auch Brombeeren wachsen, weshalb die Flächen dann wiederholt von Ziegen und Schafen beweidet werden.

Mit Blick nach vorn sind die Planer optimistisch, lassen sich aber auf konkrete Ziele nicht festnageln: Zwar sei insgesamt ein Zeitrahmen von 25 Jahren für die Umsetzung des Projekts gesteckt, sagt Armbruster. Aber ob man den erwünschten Zustand eventuell sogar schon Jahre vorher erreicht oder eben nicht, lasse sich noch nicht sagen. "Fakt ist, dass die Fläche immer wieder Pflege brauchen wird." Vom Zwischenstand überzeugen können sich Interessierte auch im Laufe dieses Jahres: Im Sommer soll es wieder Exkursionen auf der Brühlwegdüne geben, bei denen die Experten Rede und Antwort stehen.